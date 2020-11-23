بايدن يمضي في تشكيل إدارته وآمال ترامب تتلاشى في الولايات الحاسمة

واشنطن– ربما تتعرض الجهود اليائسة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقلب خسارته في الانتخابات أمام الرئيس المنتخب جو بايدن لضربة قاضية اليوم الاثنين في الوقت الذي يواصل فيه بايدن مهمة تشكيل إدارته.

وتستعد ولاية ميشيجان للتصديق على نتائجها اليوم، ومن المرجح أن تتخذ ولاية بنسلفانيا نفس الخطوة.

وخسر الجمهوري ترامب في تلك الولايتين الحاسمتين خلال الانتخابات التي أجريت في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني لكنه يرفض الإقرار بالهزيمة وشرع في خوض معركة قضائية لإلغاء النتائج هناك وفي ولايات أخرى في أنحاء البلاد.

وقد تكون آمال ترامب في منع الديمقراطي بايدن من تولي منصب الرئاسة في 20 يناير كانون الثاني محكوم عليها بالفشل إذا صدقت ميشيجان وبنسلفانيا على نتائجهما، مما سيؤكد فوز بايدن بأصوات المجمع الانتخابي في تلك الولايتين وعددها 36 . وحصل بايدن إجمالا على 306 أصوات بزيادة 36 عن العدد المطلوب للفوز بالرئاسة وهو 270 صوتا.

ولم يتضح بعد إن كانت الأمور في ميشيجان ستسير وفقا لقانون الولاية. ومن المقرر أن يجتمع مجلس فرز الأصوات في ميشيجان الذي يضم اثنين من الديمقراطيين واثنين من الجمهوريين اليوم الاثنين لاتخاذ قرار بشأن التصديق على النتائج.

وتفوق بايدن على ترامب في ميشيجان بأكثر من 150 ألف صوت. ويتعين على المجلس بموجب القانون التحقق من صحة فرز الأصوات.

لكن أحد العضوين الجمهوريين بالمجلس وهو نورمان شينكل قال في أحاديث لوسائل الإعلام إنه يفضل تأجيل التصديق على النتائج بسبب مخالفات فنية. ولاحظ المسؤولون في إحدى المقاطعات وجود مخالفات ربما أثرت على بضع مئات من الأصوات وهو ما جعل حملة ترامب تقول إن ذلك يشير إلى تزوير واسع النطاق.

ومن المحتمل أن تؤدي حالة الجمود المتعلقة بالتصديق على النتائج إلى اللجوء لمحاكم الاستئناف بالولاية لاستصدار أمر يجبر المجلس على أداء وظيفته. وإذا رفض الأعضاء فإنه يحق لحاكمة ولاية ميشيجان جريتشن ويتمير وهي ديمقراطية اختيار أعضاء آخرين.

واليوم هو الموعد النهائي للمقاطعات في بنسلفانيا لتقديم تقاريرها المعتمدة إلى سكرتيرة الولاية كاثي بوكفار المنتمية أيضا للحزب الديمقراطي.

ومن المرجح أن تصدق بوكفار على النتئاح نيابة عن الولاية في غضون أيام. وفاز بايدن في بنسلفانيا بأكثر من 80 ألف صوت.

ومنيت محاولة ترامب لتأجيل التصديق على النتائج في عدة ولايات بالفشل كان آخرها يوم السبت عندما رفض قاض اتحادي في بنسلفانيا دعوى قضائية لحملة ترامب قائلا إنه ليس من سلطة المحكمة انتهاك الدستور.

أعضاء إدارة بايدن

مضى بايدن، الذي يعمل من ولاية ديلاوير مسقط رأسه، قدما في خططه الانتقالية على الرغم من عدم تعاون الإدارة الحالية. قال رون كلين، الذي اختاره بايدن لشغل منصب كبير موظفي البيت الأبيض المقبل، أمس الأحد إن الرئيس المنتخب سيكشف يوم الثلاثاء عن أول أعضاء إدارته.

وقال مصدر مقرب من فريق بايدن الانتقالي أمس إن الرئيس المنتخب سيختار أنتوني بلينكين وزيرا للخارجية، في تصعيد لأحد أكثر مساعديه حنكة وخبرة، بينما يستعد للتخلي عن سياسة ترامب الخارجية “أمريكا أولا”.

وسيجعل تعيين بلينكين مساعدا آخر لبايدن، هو جاك سوليفان، المرشح الأول لمنصب مستشار الأمن القومي الأمريكي. وسوليفان مساعد لبايدن منذ فترة طويلة وهو صاحب خبرة في شؤون السياسة الخارجية.

وذكرت تقارير إعلامية أمس أن الرئيس المنتخب اختار دبلوماسية مخضرمة أخرى، هي ليندا توماس جرينفيلد، التي شغلت منصبا دبلوماسيا رفيعا في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

وقال بايدن الأسبوع الماضي إنه اختار وزيرا للخزانة وإنه سيعلن اسمه قبل حلول عيد الشكر في 26 نوفمبر تشرين الثاني الجاري. وأشارت تقارير إلى أن رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) السابقة جانيت يلين هي المرشحة الأولى لهذا لمنصب.

إعادة فرز الأصوات وتدقيق النتائج

في غضون ذلك، لا يزال تركيز ترامب منصبا على سعيه الحالم بإلغاء نتيجة الانتخابات.

لم تحظ محاولة ترامب لتأجيل التصديق على النتائج في عدة ولايات بالنجاح. كان آخرها يوم السبت عندما رفض قاض اتحادي في ولاية بنسلفانيا دعوى قضائية رفعتها حملة ترامب، قائلا إنه ليس من سلطة المحكمة انتهاك الدستور.

وقبل التصديق على النتائج في ميشيجان اليوم الاثنين، كتبت رونا مكدانيل رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري ولورا كوكس مسؤولة الحزب في الولاية رسالة تحث مجلسها المعني بالانتخابات على إجراء تدقيق قبل التصديق.

وقدمت حملة ترامب أيضا التماسا لإعادة فرز الأصوات مرة أخرى في جورجيا التي صدقت يوم الجمعة على النتائج التي أظهرت فوز بايدن بفارق ضئيل في تلك الولاية، وهي معقل جمهوري قديم في الانتخابات الرئاسية.

وبينما يواصل معظم الجمهوريين دعم جهود ترامب علنا أو التزام الصمت، تناشده مجموعة يزداد عددها باطراد للإقرار بهزيمته في الانتخابات والمساعدة في نقل السلطة إلى إدارة بايدن.

كتبت السناتور الجمهورية ليزا موركوفسكي على تويتر أمس “حان الوقت لبدء عملية الانتقال الكاملة والرسمية”، مشيرة إلى أن المحاكم وجدت حتى الآن أن مطالب ترامب القانونية لا جدوى منها وأن حملة الضغط على مشرعي الولاية “ليست فقط غير مسبوقة ولكنها لا تتسق مع عمليتنا الديمقراطية”.

وسيجتمع مندوبو جميع الولايات، في إطار ما يسمى المجمع الانتخابي، لإعلان الرئيس المقبل رسميا في 14 ديسمبر كانون الأول.-(رويترز)