بايدن “ينسى” متى وأين توفي جده

احتوى الخطاب العام الأول للرئيس الأمريكي جو بايدن بعد إعلانه أنه سيسعى لإعادة انتخابه على بيان غير دقيق إلى حد كبير حول وقت ومكان وفاة جده.

وادعى بايدن ( 80 عاماً) أن جده “توفي قبل أسبوعين من ولادته في نفس المستشفى” بينما كان يلقي كلمة أمام المؤتمر التشريعي لنقابات عمال البناء في أمريكا الشمالية في واشنطن يوم الثلاثاء.

ويبدو أن بايدن يشير إلى والد والده، جوزيف إتش. بايدن، المدير التنفيذي لشركة نفط الذي توفي في 26 سبتمبر 1941، في مستشفى جونز هوبكنز في بالتيمور، وفقًا لنعي نُشر في ذلك الوقت .

وُلد جوزيف آر بايدن جونيور بعد أكثر من عام – في مستشفى سانت ماري في سكرانتون بولاية بنسلفانيا.

ومات جد الرئيس لأمه، أمبروز جوزيف فينيغان، في سانت ماري، ولكن ليس حتى عام 1957، عندما كان الرئيس الديمقراطي في المستقبل لا يزال مراهقًا.

وارتكب بايدن مؤخراً العديد من الهفوات وزلات اللسان المثيرة للجدل، بما في ذلك الخلط بين عضوة كونغرس واسم رجل في خطاب عام، ولكنه، معروف، ايضاً، بترديد العديد من المزاعم التي ليس لها أساس من الصحة في سنوات شبابه، وقد انتهت الحملة الانتخابية الرئاسية الأولى لبايدن في عام 1987 بسبب فضيحة تتعلق بانتحال خطابات وورقة في كلية الحقوق.-(وكالات)