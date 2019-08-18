بايرن ميونخ يتعاقد رسميا مع الفرنسي كويسانسي – فيديو

مدن – أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، عبر موقعه الرسمى، التعاقد مع الموهبة الفرنسية ميكائيل كويسانسي لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ حتى حزيران (يونيو) 2024.

من جانبه، قال حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، فى تصريحات للموقع الرسمى، “فى أول موسم احترافى له فى جلادباخ كان بالفعل اللاعب الأفضل فى الفريق، لديه الكثير من المهارات التقنية والإمكانيات الكبيرة، وسوف يتطور معنا، نحن مقتنعون بأنه سيعطى الكثير للفريق”.

A dream becomes true! I’m really proud and honored to join @fcbayern one of the biggest football clubs in the world 🔴⚪ #MiaSanMia

Thanks to everyone involved and especially my family and my agent @yaatssports pic.twitter.com/UMfM0IPgT3 — Michael Cuisance (@MichaelCUISANCE) August 18, 2019

فيما قال كويسانسى، لاعب بايرن ميونخ الجديد، “أعرف أن هذه خطوة كبيرة فى مسيرتى لكننى أشعر أننى على استعداد لخوضها وأنا فخور للغاية لارتدائي قميص بايرن في المستقبل.. بالنسبة لي شخصياً، من الرائع أن يلعب بعض اللاعبين الفرنسيين بالفعل مع بايرن ميونيخ هذا سيساعدني بالتأكيد في الإندماج مع الفريق”.

ولعب كويسانسي منذ يوليو 2017 مع بوروسيا مونشنجلادباخ وخاض 35 مباراة في الدوري الألماني، ويعتبر اللاعب خريج أكاديمية نادي نانسي الفرنسي.

ومن المقرر أن يقدم بايرن ميونخ الألمانى ميكائيل كويسانسي فى مؤتمر صحفى الثلاثاء المقبل، ويظهر معه حسن صالح حميديتش. -(وكالات)