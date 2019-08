بايرن ميونخ يتعاقد رسميا مع الفرنسي كويسانسي – فيديو

مدن – أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، عبر موقعه الرسمى، التعاقد مع الموهبة الفرنسية ميكائيل كويسانسي لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ حتى حزيران (يونيو) 2024.

من جانبه، قال حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، فى تصريحات للموقع الرسمى، “فى أول موسم احترافى له فى جلادباخ كان بالفعل اللاعب الأفضل فى الفريق، لديه الكثير من المهارات التقنية والإمكانيات الكبيرة، وسوف يتطور معنا، نحن مقتنعون بأنه سيعطى الكثير للفريق”.

A dream becomes true! I’m really proud and honored to join @fcbayern one of the biggest football clubs in the world 🔴⚪ #MiaSanMia

Thanks to everyone involved and especially my family and my agent @yaatssports pic.twitter.com/UMfM0IPgT3

