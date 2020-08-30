بايرن ميونخ يتوقع رحيل تياجو ألكانتارا وخابي مارتينيز قريبا

برلين – يتوقع بايرن ميونخ رحيل لاعب الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا ومواطنه خابي مارتينيز قريبا من صفوف النادي البافاري.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة (دي فيلت) الأسبوعية الأحد، قال كارل هاينز رومينيجه، رئيس مجلس إدارة بايرن ميونخ، “يبدو أنه يريد أن يتركنا”، في إشارة لتياجو الذي وصل إلى صفوف بطل دوري أبطال أوروبا في 2013 بناء على رغبة مدرب الفريق وقتها، الإسباني بيب جوارديولا.

وينتهي عقد لاعب الوسط البالغ من العمر 29عاما في 2021، لكن وسائل الإعلام الألمانية تتكهن منذ أسابيع بإمكانية انتقاله إلى ليفربول الإنجليزي.

وأكد رومينيجه أن رحيل تياجو سيكون “مؤلما”، لكنه عول أيضا على إتمام العملية “خلال هذه الأيام”.

ونفس الشيء بالنسبة لخابي مارتينيز الذي ينتهي عقده نهاية الموسم القادم.

وعن اللاعب البالغ من العمر 31 عاما، قال مسؤول البايرن إن “خابي يفكر في الرحيل”، مشيرا إلى أنه إذا حسم في النهاية قراره في هذا الشأن “سنحاول التوصل إلى حل عادل”. – (إفي)