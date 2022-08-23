بايرن ميونخ يفسر عدم التحرك نحو رونالدو

أفصح حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونخ، عن الأسباب التي دفعت ناديه البافاري لعدم التعاقد مع كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد.

ولا زال مستقبل رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، غامضا داخل ملعب أولد ترافورد، نظرا لرغبته في الرحيل عن المانيو بعد موسم واحد فقط على عودته.

وتحدث حميديتش في مقابلة مع صحيفة سبورت بيلد، عن التعاقد مع رونالدو، قائلا “الأمر صعب من الناحية الرياضية والمالية”.

وأضاف “إذا رأيت ما نملكه في خط الهجوم، حتى بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي، ستجد 8 لاعبين في 4 مراكز هجومية مختلفة”.

وأشار حميديتش إلى نجاح ناديه في جلب لاعبين أصحاب جودة عالية وبأعمار مثالية، فضلا عن وجود مواهب شابة يسعى البافاري لمنحهم فرصة الظهور مع الفريق الأول.

وأتم “لقد صوتنا جميعا على ضرورة المضي في خطتنا، لهذا لم تكن الصفقة واردة بالنسبة لنا، نحن سعداء بما نمتلكه”.