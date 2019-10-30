بايرن ميونيخ: الانتصارات الهزيلة مستمرة وكذلك الانتقادات

برلين – مرة جديدة حقق بايرن ميونيخ فوزا هزيلا على بوخوم من الدرجة الثانية 2-1 في مسابقة كأس المانيا ومرة جديدة تعرض لوابل من الانتقادات من داخل البيت وتحديدا من مدربه روبرت كوفاتش وحارس مرمى وقائده مانويل نوير.

وقال كوفاتش بعد المباراة التي سجل فيها الفريق البافاري هدفين في الدقائق السبع الاخيرة ليقلب تخلفه 0-1 الى فوز بشق الانفس 2-1 “في الشوط الاول رأينا مهرجانا من التمريرات الخاطئة. الامر يتعلق بالروح الذهنية للاعبين”.

ويؤكد كوفاتش أن نجومه “لعبوا باسترخاء كبير. وبالتالي لم يبادروا الى المواجهات المباشرة وخسروا كرات مشتركة كثيرة”.

وكان لسان حال نوير مماثلا بقوله “في الشوط الاول كان الامر حزينا ومخيبا صراحة. خرجنا باقل الاثمان في نهاية الشوط الاول (تخلف فريقه صفر-1) وبالتالي يتعين علينا التفكير بكيفية الظهور. لا داع للحديث الى لاعبين معينين او المدرب او عن اسلوب اللعب، لا يجب ان نجد الاعذار بل على كل لاعب ان يبدأ بانتقاد نفسه”.

وقدم الثلاثي الكرواتي ايفان بيريسيتش والفرنسي كورنتان توليسو والاسباني ثياغو عروضا مخيبة وقد استبدل الاول بالهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي اراد المدرب اراحته في هذه المباراة قبل ان يترك توليسو مكانه الى اندرياس مولر في الدقيقة 60.

وللمفارقة، فان هذا الانتصار هو الثالث الذي تليه انتقادات عنيفة لا سيما العرض الذي قدمه الفريق في مواجهة اولمبياكوس اليوناني وخروجه فائزا بصعوبة 3-2 ليوجه الرئيس التنفيذي للفريق كارل هاينتس رومينغه انتقادات لاذعة للاعبي الفريق بقوله “لا اعتقد بان العرض الذي قدمناه سيجلب لنا النجاحات اذا ما قمنا بتغيير مسار الامور. مرة جديدة منيت شباكنا بهدفين. نلعب باستهتار كبير وهذا الامر سيقود الى مشاكل عند نقطة معينة”.

وكان لسان حال المدير الرياضي البوسني حسن صالحميديتش مماثلا بقوله “يمكن ان تصاب بمس من الجنون عندما تشاهد مباراة مثل هذه (ضد اولمبياكوس). يجب ان نقوم بتحسين الاداء من جميع النواحي”.

ويوم السبت الماضي وفي الدوري المحلي، قدم بايرن ميونيخ مرة جديدة عرضا مخيبا للامال عندما تغلب على أونيون برلين 2-1 في مباراة يدين فيها بالفضل الى حارسه نوير الذي تصدى لركلة جزاء في منتصف الشوط الثاني. – (أ ف ب)