بايرن ميونيخ يبحث عن بديل لكوفاتش بهدوء

برلين – أعلن أولي هونيس رئيس بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم السبعة الماضية، أن النادي البافاري سيمهل نفسه ثلاثة أسابيع لإيجاد بديل للمدرب الكرواتي نيكو كوفاتش بعد إعفائه من مهامه بسبب النتائج السيئة.

وقال هونيس في تصريحات ليل الإثنين، إن مسؤولي النادي “سيفكرون بهدوء بالطريقة الملائمة لمعالجة هذا الأمر”.

وأضاف: “أعتقد أنه من الآن حتى المباراة المقبلة خارج ملعبنا ضد دوسلدورف في (23 تشرين الثاني/نوفمبر بعد فترة التوقف الدولية) خلال ثلاثة أسابيع، سنعرف كيفية حل مسألة المدرب”.

وأعفي كوفاتش (48 عاما) من منصبه الأحد بعد الخسارة المذلة التي تلقاها بايرن أمام اينتراخت فرانكفورت بنتيجة 1-5 في المرحلة العاشرة من البوندسليغا، وكانت الأسوأ له في الدوري المحلي منذ عام 2009.

وتداولت الصحف الألمانية أسماء عدة مطروحة لخلافة الكرواتي الذي كان يقود الفريق في موسمه الثاني، منها مدرب أياكس أمستردام الهولندي إريك تن هاغ، والإيطالي ماسيمليانو أليغري، والبرتغالي جوزيه مورينيو والفرنسي أرسين فينغر، إضافة الى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ورالف رانييك والمهاجم الدولي السابق الألماني ميروسلاف كلوزه.

وفي حين كان اسم تن هاغ من المطروحين بقوة للمنصب، أكد المدرب الذي أشرف سابقا على الفريق الرديف لبايرن (2013-2015)، أنه سيبقى حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل مع نادي العاصمة الهولندية.

