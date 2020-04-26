بايرن ميونيخ يبيع 100 ألف كمامة بألوانه خلال 24 ساعة

برلين – أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، عن بيعه 100 ألف كمامة بألوان النادي خلال 24 ساعة فقط.

وفي بيان للنادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، طالب البافاري جماهيره بـ “تفهم” إمكانية الانتظار لفترات طويلة إزاء هذا العدد الكبير من الطلبات.

وأعلن النادي أن عائد بيع الكمامات سيُخصص لمنصة للتبرع دشنها ثنائي الفريق جوشوا كيميتش وليون جورتيزكا، والتي تدعم المؤسسات الخيرية والاجتماعية المشاركة في محاربة فيروس كورونا المستجد.

Ab sofort gibt es für die Fans des #FCBayern ganz besondere Gesichtsmasken. Jede einzelne wurde als Unikat individuell gestaltet und der komplette Gewinn aus dem Verkauf fließt #WeKickCorona zu: ➡ https://t.co/gCwv5IDTqE — FC Bayern München (@FCBayern) April 24, 2020

وأصدرت ولاية بافاريا قرارا يقضي بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات في المواصلات العامة، وفي المحلات بدءا من الأحد، وقال الرئيس التنفيذي للنادي، كارل هاينز رومينيجه: “نريد أن نظهر بهذا العمل أن بايرن ميونيخ يعتبر نموذجا يحتذى به في الالتزام لمواجهة فيروس كورونا، بعد مطالبة رئيس وزراء بافاريا ماركوس سودر”.

وأضاف: “كما أننا سعداء بإمكانية المساهمة في مبادرة جوشوا كيميتش وليون جوريتزكا”.

يذكر أن بايرن ميونيخ صنع الكمامات من الأوشحة التي كان سيوزعها على جماهيره خلال مباراة إياب دور الـ16 بدوري الأبطال أمام تشيلسي الإنجليزي على ملعب (أليانز ارينا)، بمناسبة مرور 120 عاما على تأسيس النادي، والتي تم تأجيلها لأجل غير مسمى لتوقف النشاط الكروي في العالم بسبب تفشي الفيروس القاتل. (إفي)