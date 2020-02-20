بايرن ميونيخ يتطلع لضبط دفاعه ولايبزيغ لاستعادة الصدارة

برلين – يتعين على مدرب بايرن ميونيخ هانزي فليك ايجاد حلول دفاعية لتعويض ايقاف قلبي دفاعه جيروم بواتنغ والفرنسي بنجامان بافار، عندما يفتتح المرحلة 23 من الدوري الالماني لكرة القدم الجمعة باستضافة بادربورن الاخير.

ويهيمن بايرن على البوندسليغا في المواسم السبعة الماضية، لكن هذه المرة تبدو المنافسة شرسة للغاية، اذ يتصدر بفارق نقطة يتيمة عن لايبزيغ واربع عن كل من بروسيا دورتموند وبروسيا مونشنغلادباخ الذي يملك مباراة مؤجلة.

وفي ظل تراكم خمس انذارات لبواتنغ وبافار، سيلجأ فليك على الارجح الى وضع الجناح النمساوي دافيد الابا في قلب الدفاع، فيما يحوم الشك حول الاسم الثاني بين الفرنسي لوكاس هرنانديز ويوشوا كيميش.

فهرنانديز، بطل العالم مع منتخب بلاده، يشغل الرواق الايسر وهو عائد من اصابة في كاحله ابعدته عن الملاعب منذ تشرين الاول/اكتوبر، علما بانه شارك مرتين في قلب الدفاع مع بايرن منذ انضمامه من اتلتيكو مدريد الاسباني في الصيف الماضي.

اما كيميش فيملك القدرة على شغل عدة مراكز في الوسط والدفاع، وقد قال عنه مدربه الاسباني السابق بيب غوارديولا انه “أحد افضل اللاعبين في العالم في مركز قلب الدفاع. يملك تقريبا كل شيء”.

وفي ظل الغيابات، قد يستفيد المعار من ريال مدريد الاسباني الفارو اودريوسولا للعب في مركز الظهير الايمن، علما ان فليك يفتقد للمصابين الاسباني خافي مارتينيز ونيكلاس زوليه بسبب الاصابة.

قال زوليه العائد الى التمارين بعد قطع في اربطة ركبته في تشرين الاول/اكتوبر الماضي “بعد اربعة اشهر من تمضية كل يوم في غرفة العلاج، اتباع الروتين عينه، كان رائعا ان اعود، اركض واشم رائحة العشب”.

وستكون مباراة بايرن مع بادربورن بمثابة الاعداد الجيد لمباراته مع مضيفه تشلسي الانكليزي الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا.

وبعد نفضه غبار ثلاث مباريات لم يتذوق فيها طعم الفوز، استعاد لايبزيغ مستوياته بعد فوز سهل على فيردر بريمن 3-صفر، وعودته بفوز لافت من ارض توتنهام الانكليزي 1-0 الثلاثاء في دوري الابطال.

ويحل فريق المدرب الشاب يوليان ناغلسمان على شالكه السادس والساعي الى تحقيق فوزه الاول في خمس مباريات،

قال ناغلسمان (32 عاما) بعد فوزه على توتنهام في مشاركته الاولى ضمن الادوار الاقصائية في البطولة القارية: “لا تتحلى الاندية الشابة بالصبر لانها تشعر بقدرتها على التسجيل، خصوصا خارج ملعبها في دوري ابطال اوروبا. لكن كنا صبورين جدا ودافعنا في كل مرتدات توتنهام”.

ويعول لايبزيغ، المتصدر السابق لفترة طويلة، على هدافه الدولي تيمو فيرنر الذي رفع بركلة جزائه ضد توتنهام رصيده الى 26 هدفا و10 تمريرات حاسمة هذا الموسم بينها 20 في البوندسليغا، ويضع حدا لخمس مباريات لم يسجل فيها، ما ساهم في ابتعاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن) عنه في صدارة ترتيب الهدافين (23).

وقال فيرنر: “لا يزال بايرن ودورتموند المرشحين للقب، لكننا في موقع جيد، المدرب يقوم بالمعجزات، يُعدّنا جيدا للمباريات ويملك دوما الافكار لكيفية التعامل مع الخصوم”.

وصحيح أن معركة الصدارة هي الاهم في الدوري الالماني راهنا، الا ان الانظار ستكون مركزة على المهاجم الشاب لبوروسيا دورتموند النروجي ارلينغ هالاند، بعد بدايته الخارقة اثر قدومه قبل اسابيع من سالزبورغ النمسوي بعشرين مليون يورو.

وحطم ابن التاسعة عشرة عدة ارقام قياسية، ليرفع عداد اهدافه الى 10 اهداف هذا الموسم في دوري ابطال اوروبا و11 هدفا في سبع مباريات مع الفريق الاصفر الضيف المقبل لفيردر بريمن وصيف القاع والذي لم يخسر امام دورتموند في آخر اربع مواجهات.

واصبح هالاند الذي عانى اصابة خفيفة قبل انتقاله الى دورتموند، مصدر رعب في هجوم تشكيلة المدرب السويسري لوسيان فافر، الى جانب الانكليزي الشاب جايدون سانشو.

وكانت آخر انجازات المهاجم الفارع الطول ثنائية منحت فريقه الفوز على باريس سان جرمان الفرنسي 2-1، الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري الابطال.

وعن مهارات هالاند، تحدث سانشو الذي يشكل ثقلا هجوميا كبيرا، خصوصا بعد اصابة القائد ماركو رويس ويوليان براندت “يسجل من كل المواقع، ومن الجيد دوما ان يكون لديك هذا المهاجم. اللعب خلفه ومعه يمنحك شعورا رائعا، خصوصا في التمارين لاننا نعمل كثيرا على تبادل التمريرات”.

اضاف صاحب 13 هدفا في الدوري “أعرف اين اجده واين يرغب بالكرة، وهو أيضا يعرف اين اريد الكرة، لذا التفاهم متبادل بيننا”.

بدوره، رد هالاند على سؤال حول توقعه هذه البداية في البوندسليغا “بصراحة، لا. لكن هذا ما حصل وأنا سعيد لذلك”.

وأضاف الهداف السريع وصاحب البنية القوية (1,94 م): “أنا هنا منذ شهر، لكن فريقي جيد ومن السهل صناعة الفرص واللعب مع زملائي”.

ولن تكون مواجهة بوروسيا مونشنغلادبلاخ سهلة السبت مع ضيفه هوفنهايم الثامن لرغبة الاخير بتعويض خسارتين متتاليتين، فيما يحاول المضيف الابقاء على مسافة قريبة من الصدارة.

كما يأمل باير ليفركوزن الخامس بفارق 6 نقاط عن بايرن، ان يتابع نتائجه الجيدة بعد فوزه خمس مرات في آخر ست مباريات، عندما يستقبل الاحد اوغسبورغ الحادي عشر. (أ ف ب)