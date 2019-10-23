بايرن ميونيخ يتلقى صفعة جديدة باصابة مدافعه الفرنسي هرنانديز

ميونخ (ألمانيا) – تلقى بايرن ميونيخ الألماني ضربة جديدة باصابة قلب دفاعه الفرنسي لوكاس هرنانديز في كاحله ما سيبعده عن الملاعب لاسابيع عدة، بحسب ما كشف المدير الرياضي في النادي حسن صالحميدزيتش بعد المباراة التي فاز فيها فريقه على اولمبياكوس اليوناني 3-2 في الجولة الثالثة من دوري ابطال اوروبا الثلاثاء.

وقال البوسني صالحميدزيتش لاذاعة “سبورت 1” الالمانية: “سيغيب هرنانديز عن الملاعب لفترة طويلة، لقد عانى هرنانديز من مشكلة في كاحله، سنرى ما اذا كانت اربطة الكاحل قد تأذت، كان يعاني من اوجاع مبرحة في الجزء الداخلي من كاحله لذا اضطرينا الى استبداله”.

https://t.co/ftL2mGh9XS Lucas Hernandez out for a long time, confirms Bayern Munich sporting director #Bundesliga #BayernMunich — Social442: Largest Football Social Network (@social442app) October 23, 2019

وتعرض هرنانديز للاصابة في الدقيقة 57، وخرج قبل أن يشارك بدلا منه جيروم بواتنغ، بعدما كان العملاق البافاري خسر جهود قلب دفاعه الاخر نيكلاس زوليه الاسبوع الماضي بعد تعرضه لاصابة في الرباط الصليبي ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي.

بدوره، عانى لاعب الوسط الإسباني خافي مارتينيز، احد المرشحين للحلول بدلا من هرنانديز في مركز قلب الدفاع، من اصابة عضلية ولم يشارك في الشوط الثاني، وعلق صالحميدزيتش على ذلك بقوله: “عانى مارتينيز من مشكلة عضلية في الشوط الاول ولم نكن في وارد اتخاذ اي مخاطرة”. (أ ف ب)