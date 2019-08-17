بايرن ميونيخ يستهل مشواره في “البوندسليغا” بالتعادل امام هيرتا برلين

ميونخ (ألمانيا) – سقط بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الالماني في المواسم السبعة الماضية في فخ التعادل على ملعبه “أليانز ارينا”، بعدما قلب تأخره امام ضيفه هيرتا برلين 1-2 الى تعادل 2-2 في افتتاح مباريات البوندسليغا.

ويدين “العملاق البافاري” بالتعادل الى مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي سجل هدفين في الدقيقتين (24 و60 من ركلة جزاء)، فيما سجل للفريق الضيف البلجيكي دودي لوكيباكيو في الدقيقة (36) والصربي ماركو غروييتش عند الدقيقة 38.

ويأتي هذا التعادل في خضم تقارير تشير الى توصل “النادي البافاري” الى اتفاق مبدئي للتعاقد مع البرازيلي فيليبي كوتينيو من برشلونة الاسباني، والانتقادات التي تطال إدارة النادي بسبب السياسة التعاقدية التي انتهجتها هذا الموسم، حيث لم تنجح في اجراء أي صفقة من شأنها سد فراغ رحيل الجناحين الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي آريين روبين، وعودة الكولومبي خاميس رودريغيز الى فريقه ريال مدريد الاسباني بعد نهاية فترة اعارته. (أ ف ب)