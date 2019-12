بايرن ميونيخ يسعى للعودة إلى انتصاراته المحلية بعد التألق قاريا

برلين – يأمل بايرن ميونيخ بطل الاعوام السبعة الماضية والمنتشي بتحقيقه العلامة الكاملة قاريا أن يعود إلى سكة الانتصارات محليا وتقليص الفارق بينه وبين بروسيا مونشنغلادباخ المتصدر، وذلك عندما يستقبل في عقر داره فيردر بريمن السبت، فيما يحل مونشنغلادباخ ضيفا على فولفسبورغ الاحد في ختام مباريات المرحلة 15 من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

وبات النادي البافاري الوحيد الذي انهى دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال أوروبا بالعلامة الكاملة، بعد فوزه على ضيفه توتنهام الانكليزي 3-1 الاربعاء في الجولة السادسة الاخيرة (18 نقطة من 6 مباريات).

وكان بطل ألمانيا أقال مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش بسبب تردي النتائج وعين بدلا منه موقتا مساعده هانز-ديتر فليك “هانزي” الذي حقق بداية جيدة (أربعة انتصارات، 16 هدفا وشباك نظيفة)، قبل ان تتدهور نتائجه في الدوري في آخر مرحلتين.

وتعرض بايرن لخسارتين متتاليتين بداية على ملعبه في “أليانز أرينا” امام باير ليفركوزن 1-2 في المرحلة 13، قبل أن يخسر بالنتيجة ذاتها في عقر دار مونشنغلادباخ المتصدر في المرحلة السابقة، ليرفع الاخير رصيده في الصدارة إلى 31 نقطة متقدما بفارق ست نقاط عن بايرن في المركز السابع.

تردي نتائج بايرن محليا دفع كارل هاينتس رومينيغه الرئيس التنفيذي للنادي للتأكيد أن الادارة البافارية ستبت بمصير فليك بعد نهاية مرحلة الذهاب للـ “بوندسليغا”، خصوصا ان الهدف الاساس لبقاء المدرب الموقت على رأس الجهاز الفني يتمثل باستعادة صدارة الترتيب قبل الاستراحة الشتوية.

ويخوض بايرن اللقاء امام بريمن الذي لم يفز سوى بثلاث مباريات هذا الموسم ويحتل المركز الرابع عشر، في ظل غياب مهاجمه الفرنسي كينغلسي كومان الذي تعرض أمام توتنهام لتمزق في المحفظة المفصلية في ركبته اليسرى، وهي اصابة اقل خطورة مما كان يخشى الطاقم الطبي البافاري.

وأصيب كومان في الدقيقة 27، واظهرت الصور الاولية اصابة خطيرة الركبة، مما أثار العديد من المخاوف حول مستقبل هذا اللاعب البالغ 23 عاما الذي غالبا ما يقع ضحية لاصابات دفعته للغياب عن الملاعب بين شباط/ فبراير وتشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي (تمزق في اربطة الكاحل الايسر)، كما غاب عن مونديال روسيا 2018 الذي فاز به منتخب بلاده.

