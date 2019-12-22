بايرن ميونيخ يعيّن فليك مدربا “حتى نهاية الموسم

ميونخ (ألمانيا) – أعلن نادي بايرن ميونيخ الالماني الاحد تعيين هانزي فليك مدربا “حتى نهاية الموسم الحالي أقله” بعد أن تولى مهام تدريب النادي البافاري عقب اقالة الكرواتي نيكو كوفاتش في أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

💬 Hasan Salihamidžić: „Ich freue mich, dass wir weiterhin zusammenarbeiten. Hansi verdient unser Vertrauen. Ich bin überzeugt, dass wir mit ihm unsere sportlichen Ziele erreichen können, ob in der Meisterschaft, im DFB-Pokal oder auch in der Champions League.“ pic.twitter.com/aN4FNeRpsW — FC Bayern München (@FCBayern) December 22, 2019

وجاء في بيان على موقع النادي أن بعد فوز بايرن السبت 2-صفر على ضيفه فولسبورغ في المرحلة 17 من الدوري المحلي “عُقد اجتماع بين الرئيس التنفيذي كارل هاينتس رومينيغه والبوسني حسن صالحميدزيتش المدير الرياضي والمدرب هانزي فليك وعلى اثره اتفق بايرن وهانزي فليك أن يبقى الاخير مدربا حتى نهاية الموسم الحالي أقله”، مشيرا الى أن “تمديدا لعقده الى ما بعد تلك الفترة “هو خيار صريح لبايرن ميونيخ”.

وقال رومينيغه “نحن في بايرن سعيدون بعمل هانزي فليك. تحت إشرافه كمدرب، كان التطور داخل المستطيل الاخضر رائعا جدا، إن كان على صعيد جودة أدائنا أو النتائج التي حققناها”.

وتابع رومينيغه البالغ 64 عاما “لقد حققنا رقما قياسيا جديدا في تاريخ دوري الابطال (بنسخته الحديثة) الذي بدأ منذ 28 عاما بتحقيقنا ستة انتصارات من ست مباريات في دور المجموعات. وفي البوندسليغا اقتربنا من صدارة الترتيب”.

كارل هاينتس رومينجيه: "نحن هنا في #البايرن راضون تمامًا عن ما يقدمه هانسي فليك. ما يقدمه هنا كمدير فني يساهم بشكل كبير في التطور، على الجانبين جودة الأداء وكذلك النتائج خلال المباريات الأخيرة". 🗣 pic.twitter.com/NASpT8kIFq — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) December 22, 2019

وعُيِّن فليك، المساعد السابق لكوفاتش، مدربا موقتا منذ إقالة الأخير من منصبه في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقاد بايرن منذ استلامه المهمة الى الفوز في ثماني مباريات في مختلف المسابقات مقابل خسارتين.

من جهته، أكد فليك (54 عاما) الذي كان أيضا مساعد المدرب يواكيم لوف الذي قاد ألمانيا الى التتويج بكأس العالم 2014 في البرازيل “أنا سعيد جدا أن بايرن لا يزال يضع ثقته بي كمدرب. أنا أستمتع بالعمل مع الفريق والجهاز الفني. لقد حققنا مركزا جيدا لننطلق منه في القسم الثاني من الموسم إن في البوندسيليغا، كأس المانيا أو دوري الابطال”.

🗣هانسي #فليك: "أنا فخور بالفريق، لقد استحقوا الفوز ، مثلما حدث في المباريات، الأولاد آمنوا بالفوز حتى النهاية، لقد أحببت ذلك حقًا".#ميا_سان_ميا #البايرن pic.twitter.com/AkBotxWoAh — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) December 22, 2019

فيما أكد صالحميدزيتش “حقيقة أن لاعبينا كانوا مقنعين للغاية في الاسابيع القليلة الماضية من حيث طريقة لعبهم والشخصية التي أظهروها، تظهر اننا على المسار الصحيح مع هانزي فليك على رأس الجهاز الفني”.

وأنهى بايرن دور الذهاب في البوندسليغا في المركز الثالث بفارق أربع نقاط خلف لايبزيغ المتصدر، وضمن تأهله إلى ثمن نهائي دوري الابطال حيث سيلاقي تشلسي الانجليزي. – (أ ف ب)