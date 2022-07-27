بايرن ميونيخ يكشف سبب عدم التعاقد مع رونالدو

كشف الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني أوليفر كان، أسباب عدم ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الراغب بالرحيل عن ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبعد تكهنات حول سعي النادي البافاري لضم أفضل لاعب في العالم خمس مرات والبالغ 37 عاما، أماط كان اللثام عن خبايا المناقشات داخل أسوار بطل ألمانيا في الأعوام العشرة الماضية.

وقال كان لصحيفة “بيلد” المحلية الواسعة الانتشار: “ناقشنا الموضوع داخليا، وإلا لما قمنا بعملنا بشكل صحيح. شخصيا، أعتقد أن كريستيانو رونالدو أحد أعظم اللاعبين الذين عاشوا على هذا الكوكب”.

وأضاف أن “الفريق الأحمر” توصل إلى خلاصة أنه “برغم التقدير لرونالدو، إلا انه لن يتناسب مع فلسفتنا في الوضع الحالي. رونالدو لاعب رائع، لكن فلسفة بايرن ميونيخ مختلفة تماما عن كل ما مثله هذا اللاعب طوال مسيرته”، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وكان رونالدو عاد الثلاثاء إلى مقرّ تمارين ناديه يونايتد، لإجراء محادثات مع مدرب الفريق الجديد الهولندي إريك تن هاغ حيال مستقبله مع “الشياطين الحمر”، بعد أن غاب عن معسكره التدريبي في تايلاند وأستراليا لأسباب عائلية.

وسبق لتن هاغ أن صرّح مطلع الشهر الحالي أن رونالدو “ليس للبيع”: “نخطط لرونالدو معنا هذا الموسم، وأتطلع للعب معه”.

وبالإضافة إلى بايرن، ارتبط اسم رونالدو بالانتقال إلى تشلسي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني، لكن رئيس الفريق الإسباني إنريكي سيريزو قال إن قدوم النجم السابق للغريم ريال مدريد “مستحيل عمليا”.

وفي حديث لصحفيين، قال سيريزو: “الشائعات هي شائعات ويجب أن تظل شائعات. إذا واصلت تأجيج الشائعات، فستبدو في النهاية كأنها شيء حقيقي، وهي ليس كذلك”.

وأنهى نجم ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي السابق الموسم الماضي كأفضل هداف للفريق برصيد 24 هدفا، لكن فريقه حلّ في مركز سادس مخيب في الدوري، ما حرمه فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا.