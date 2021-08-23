بايرن ميونيخ يمدد عقد كيميش حتى العام 2025

برلين – مدّد الألماني الدولي يوزوا كيميش عقده مع بايرن ميونيخ حتى العام 2025 كما أعلن النادي البافاري الاثنين.

ويستطيع كيميش شغل مركز الظهير الايمن أو في خط الوسط، وكان عقده السابق ينتهي في 30 حزيران/يونيو 2023.

ولم يفصح بايرن ميونيخ عن الأجر الذي سيتقاضاه كيميش، لكن صحيفة “بيلد” الواسعة الانتشار أشارت في 5 آب/أغسطس الحالي، بان اللاعب سيحصل على راتب سنوي قدره 23.5 ملايين يورو.

وقال الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ وحارسه السابق أوليفر كان على حسابه على تويتر “نحن سعداء كون يوزوا كيميش سيبقى في ميونيخ!”.

وكان كيميش انتقل الى صفوف بايرن قادما من لايبزيغ عام 2015، وحقق في صفوفه لقب الدوري المحلي في كل موسم منذ انضمامه بالاضافة الى دوري ابطال اوروبا عام 2020 وكأس العالم للاندية والقابا محلية اخرى.

وبدأ كيميش مسيرته الدولية عام 2016 وخاض حتى الان 59 مباراة في صفوف المانشافت، وشارك في نهائيات كأس أوروبا الأخيرة حيث خرج فريقه من الدور الثاني على يد إنجلترا.

-(أ ف ب)