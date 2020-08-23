بايرن ميونيخ يوقف حلم سان جرمان ويتوج بطلاً لأوروبا

لشبونة – توج بايرن ميونيخ بطلا لأوروبا للمرة السادسة بعد فوزه 1- صفر على باريس سان جيرمان في المباراة النهائية يوم الأحد بفضل هدف كينجسلي كومان خريج أكاديمية الفريق الفرنسي.

وكان كومان لاعب منتخب فرنسا موجودا عند الزاوية البعيدة ليقابل تمريرة يوشوا كيميش العرضية الرائعة بضربة رأس سكنت الشباك في الدقيقة 59، لينهي تحركا رائعا من بايرن الذي لم يكن الفريق الأفضل في الملعب حتى هذه اللحظة.

وعاقب هدف كومان باريس سان جيرمان على إضاعة الفرص في الشوط الأول إذ فشل كل من نيمار وكيليان مبابي في التفوق على مانويل نوير حارس بايرن من مسافات قريبة كما اقترب أنخيل دي ماريا وأندير هيريرا من هز الشباك.

وأهدر إيريك مكسيم شوبو-موتنج لاعب باريس سان جيرمان البديل فرصتين في الدقائق الأخيرة لإدراك التعادل للفريق الفرنسي الذي ما زال في انتظار تحقيق لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا بعد أن أنفق ملاكه القطريون مليارات اليوروهات على دعم الفريق.

وهذه المرة الاولى التي تُلعب فيها مباراة نهائي دوري ابطال اوروبا يوم الأحد في تاريخ المسابقة.

باريس سان جرمان الذي يلعب للمرة الاولى في النهائي، فشل في تحقيق الفوز، بينما حقق الفريق الالماني لقبه السادس في مسيرته الاحترافية.

وتوج بايرن موسمه بثلاثية تاريخية بعد فوزه بلقب الدوري الالماني وكأس المانيا في موسم استثنائي للغاية.

وأصبح باريس سان جرمان خامس فريق فرنسي يخسر نهائي دوري الابطال. (رويترز + يوروسبورت عربية)