بايرن ميونيخ يُجدد المواجهة مع هوفنهايم واختبار صعب للايبزيغ

برلين – يجدد “المتصدر” بايرن ميونيخ المواجهة مع هوفنهايم عندما يحل ضيفا عليه السبت في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم، والتي تشهد اختبارا صعبا لمطارده المباشر لايبزيغ أمام ضيفه باير ليفركوزن الأحد.

وتفتتح المرحلة الجمعة بلقاء الجريحين فورتونا دوسلدورف السادس عشر مع ضيفه هرتا برلين الرابع عشر.

وتتجدد المواجهة بين بايرن ميونيخ وهوفنهايم بعد 24 يوما على لقائهما في ملعب “أليانز أرينا” في ميونيخ في الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس ألمانيا عندما فاز النادي البافاري بصعوبة 4-3.

وقتها بكر هوفنهايم بالتسجيل في الدقيقة الثامنة، ورد بايرن بثلاثة اهداف في الشوط الأول وأضاف رابعا قبل 10 دقائق من نهاية الوقت الأصلي عبر الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، قبل أن يسجل الضيوف هدفين عبر الاسرائيلي مؤنس دبور، لكن الوقت لم يسعفهم لإدراك التعادل وودعوا بالتالي المسابقة.

ويدخل النادي البافاري المباراة منتشيا بفوزه الكبير على مضيفه تشلسي الانكليزي بثلاثية نظيفة في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، لكنه سيفتقد خدمات هدافه والبوندسليغا ليفاندوفسكي (25 هدفا) والفرنسي كينغسلي كومان بسبب الاصابة التي ستبعد الاول اربعة أسابيع عن الملاعب والثاني لبضعة أيام.

ويأمل بايرن ميونيخ في مواصلة صحوته التي قادته إلى ثمانية انتصارات في مبارياته التسع الاخيرة محليا دون أن يتعرض للخسارة وتعزيز صدارته التي يبتعد فيها بنقطة واحدة فقط عن لايبزيغ.

في المقابل، يمني هوفنهايم النفس بالاعتماد على عاملي الارض والجمهور لوضع حد لنزيف النقاط في مبارياته الثلاث الأخيرة التي حصد فيها نقطة واحدة فقط وكانت ثمينة وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عندما أرغم مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ على التعادل 1-1 وحرمه من اللحاق ببوروسيا دورتموند إلى المركز الثالث.

ويخوض لايبزيغ اختبارا لا يخلو من صعوبة على ارضه امام باير ليفركوزن الخامس والذي خسر مرة واحدة في مبارياته السبع الأخيرة.

ويعول لايبزيغ، المنتشي بدوره بفوزه الثمين على مضيفه توتنهام الإنكليزي 1-صفر في ذهاب ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة، على قوته الهجومية الضاربة التي يقودها الدولي تيمو فيرنر ثاني لائحة الهدافين برصيد 21 هدفا.

ويملك لايبزيغ ثالث أقوى خط هجوم في البوندسليغا حتى الان برصيد 61 هدفا بينها خماسية في مرمى مضيفه شالكه (5-صفر) في المرحلة الماضية، خلف بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند (65 لكل منهما).

120 – Heute vor 120 Jahren wurde der @FCBayern gegründet (27.02.1900) – der 120. #Bundesliga-Sieg der Vereinsgeschichte war zugleich der höchste (11-1 gegen Dortmund). Rückblick. pic.twitter.com/BZEZJhbmUx — OptaFranz (@OptaFranz) February 27, 2020

ويخوض بوروسيا دورتموند الثالث بفارق أربع نقاط خلف بايرن ميونيخ، اختبارا سهلا نسبيا عندما يستضيف فرايبورغ التاسع والذي حقق فوزا واحدا في مبارياته الخمس الأخيرة (ثلاث هزائم وفوز).

ويرصد بوروسيا دورتموند الفوز الثالث على التوالي والرابع عشر هذا الموسم للبقاء على مقربة من بايرن ولايبزيغ والابقاء على حظوظه في المنافسة على اللقب.

ويحل بوروسيا مونشنغلادباخ ضيفا ثقيلا على اوغسبورغ الثاني عشر في مباراة يسعى من خلالها الى تعويض النقطتين اللتين أهدرهما على أرضه بسقوطه في فخ التعادل المخيب أمام ضيفه هوفنهايم في المرحلة الماضية.

(أ ف ب)