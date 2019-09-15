بايرن ميونيخ يُحرم من خدمات ألابا امام النجم الأحمر للاصابة

برلين – لن يتمكن النمساوي دافيد ألابا من المشاركة في مباراة فريقه بايرن ميونيخ أمام النجم الأحمر الصربي المقررة الأربعاء المقبل في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بسبب إصابة عضلية.

وبعدما خضع ألابا (27 عاما) لفحوصات طبية، أعلن النادي البافاري الأحد عن إصابة اللاعب الذي كان سيشارك أساسيا في مباراة فريقه السبت أمام آر بي ليبزيج (1-1) لكنه شعر بآلام عضلية أثناء الإحماء.

🗣️ @esmuellert_ "Insgesamt sind wir schon ein bisschen enttäuscht vom Ergebnis. Der Killerinstinkt hat gefehlt." Der Nachbericht zu #RBLFCB: 👇 https://t.co/Wniio2XUAC — FC Bayern München (@FCBayern) September 15, 2019

لذلك، قرر الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني للنادي البافاري، عدم إشراك اللاعب والمراهنة على لوكاس هيرنانديز في مركز الظهير الأيسر مع الدفع بجيروم بواتينج أساسيا.

وبحسب البيان الطبي للنادي، يعاني ألابا من تمزق في العضلة الضامة بالفخذ اليسرى. (إفي)