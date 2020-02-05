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بايرن ميونيخ يُحرم من خدمات بيرزيتش لمدة شهر بسبب الإصابة

منذ ساعتين

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برلين – تعرض الكرواتي إيفان بيرزيتش مهاجم بايرن ميونيخ الألماني إلى تمزق في الأربطة الخارجية من الكاحل الأيمن أثناء مران الفريق الألماني الثلاثاء، وسيغيب لمدة أربعة أسابيع عن الملاعب.

وأعلن النادي البافاري أن بيرزيتش أصيب أثناء التحام مع المدافع الإسباني ألبارو أودريوزولا المعار حديثا من ريال مدريد للبايرن.

وقال المدرب هانزي فليك: “تعرض إيفان لتمزق في الأربطة الخارجية بالكاحل. هذا يعني أربعة أسابيع من الغياب ثم استعادة لياقته”.

وأضاف: “تحدث هذه الأمور في كرة القدم، لكننا كنا نأمل في نتيجة مختلفة”، موضحا أن بيرزيتش سيجرى “تركيب مسامير في الكاحل له وسيحتاج لأربعة أسابيع للتعافي”.

وأتم: “بعدها سيعود لخوض التدريبات”، وذلك خلال مؤتمر صحفي عشية مواجهة هوفنهايم في ثمن نهائي كأس ألمانيا. (إفي)

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