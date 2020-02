بايرن ميونيخ يُحرم من خدمات بيرزيتش لمدة شهر بسبب الإصابة

برلين – تعرض الكرواتي إيفان بيرزيتش مهاجم بايرن ميونيخ الألماني إلى تمزق في الأربطة الخارجية من الكاحل الأيمن أثناء مران الفريق الألماني الثلاثاء، وسيغيب لمدة أربعة أسابيع عن الملاعب.

وأعلن النادي البافاري أن بيرزيتش أصيب أثناء التحام مع المدافع الإسباني ألبارو أودريوزولا المعار حديثا من ريال مدريد للبايرن.

FC Bayern confirm that Ivan Perisic has suffered a fracture to his outer ankle during training on Tuesday. Sky report that he will be sidelined for 6-8 weeks. pic.twitter.com/V2dYcGBa6e

— Bavarian Tweets (@BavarianTweets) February 4, 2020