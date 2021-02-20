بايرن ميونيخ يُحرم من خدمات توليسو لـ 6 أشهر بسبب الإصابة

ميونخ (ألمانيا) – أعلن مدرب بايرن ميونيخ متصدر الدوري الالماني في كرة القدم أن لاعب وسطه الدولي الفرنسي كورنتان توليسو خضع إلى عملية جراحية، بسبب تعرضه لاصابة خطيرة في وتر عضلي بالفخذ وسيغيب عن الملاعب لفترة طويلة.

وقال فليك في مؤتمر صحافي عشية مواجهة مضيفه اينتراخت فرانكفورت في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري: “إنها إصابة عضلية خطيرة، وتمزق في الوتر. شعر بألم شديد خلال تسديده إحدى الكرات (أثناء التدريب)”.

وكشفت وسائل الاعلام الالمانية ان توليسو (26 عاما) سيغيب عن الملاعب لمدة 6 أشهر كحد أقصى، وبالتالي سيُرغم على اعلان انسحابه من المشاركة في نهائيات كأس أوروبا 2020 المؤجلة الى الفترة من 11 حزيران/يونيو إلى 11 تموز/يوليو المقبلين بسبب فيروس “كوفيد-19”.

وأضاف فليك: “تحدثت معه. لقد خضع لعملية جراحية، لكننا لا نعرف النتائج بعد، لقد آلمني حقًا. أنا مقتنع بأنه يحتاج فقط إلى القليل من الإيقاع، سندعمه للأسابيع والشهور القادمة حتى يعود إلى أفضل مستوى له”.

وكانت وسائل الإعلام المحلية، أعلنت أن توليسو صرخ من شدة الألم خلال سقوطه الخميس في التدريبات، دون أي احتكاك مع لاعب آخر، مشيرة الى أنه تم نقله على عربة غولف.

وكان توليسو الاختيار الثاني بالنسبة لفليك في وسط الملعب هذا الموسم، حيث لعب أساسيا سبع مرات فقط في 22 مرحلة من البوندسليغا.

وعانى توليسو من إصابات عدة في السنوات الثلاث الاخيرة. غاب عن معظم موسم 2018-2019 من أيلول/سبتمبر إلى آذار/مارس، بسبب تمزق في الرباط الصليبي. في الموسم الماضي، غاب لمدة شهرين ونصف من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو بسبب عملية جراحية في الكاحل.

وغاب توليسو هذا الموسم عن ست مباريات بسبب إصابتين عضليتين مختلفتين، وربما بسبب هذه الإصابات، لم يضمن مكانه في التشكيلة الأساسية في بايرن ميونيخ منذ انتقاله الى صفوفه عام 2017 قادما من ليون مقابل 41,5 مليون يورو، في أغلى صفقة وقتها في تاريخ بايرن (تم كسر هذا الرقم القياسي صيف 2019 بالتعاقد مع لوكاس هرنانديز مقابل 80 مليون يورو). (أ ف ب)