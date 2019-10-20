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بايرن ميونيخ يُحرم من خدمات زوليه لفترة طويلة بسبب الرباط الصليبي

منذ 37 دقيقة

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ميونخ (ألمانيا) – أفاد بايرن ميونيخ الألماني أن مدافعه الدولي نيكو زوليه تعرض لتمزق في أربطة ركبته اليسرى، ما سيضطره لاجراء عملية جراحية، وهذا الأمر يعني غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

وقال بايرن في حسابه على (تويتر): “للأسف، تعرض نيكلاس زوليه بالفعل لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى، وسيخضع لعملية جراحية في وقت لاحق اليوم الأحد”.

وأصيب زوليه بعد 10 دقائق فقط على بداية مباراة “العملاق البافاري” والتي انتهت بالتعادل الايجابي أمام أوغسبورغ (2-2) في المرحلة الثامنة من الدوري الألماني.

وشعر مدرب النادي البافاري الكرواتي نيكو كوفاتش بأن الإصابة خطيرة بحسب ما أفاد بعد اللقاء، بالقول: “تبدو خطيرة. علينا انتظار الفحوص لكن يساورني شعور سيء جدا، ألا يكون الأمر متعلقا بتمزق في أربطة الركبة، وإلا سنفتقد نيكلاس لفترة طويلة”. (أ ف ب)

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