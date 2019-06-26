بايرن ميونيخ يُراقب “جوهرة” برشلونة .. تفاصيل !

عمان – الغد – أشارت صحيفة “بيلد” الألمانية في عددها الإلكتروني الصادر اليوم الأربعاء ، بأن إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني أبدت اهتمامها بالحصول على خدمات الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي ، وذلك بعد فقدان الأمل في التعاقد مع الجناح الألماني لمانشستر سيتي الانجليزي ليروي ساني.

وكشفت صحيفة “بيلد” بأن إدارة “العملاق البافاري” وضعت اسم ديمبيلي كبديل محتمل في حال لم تتم صفقة إنتقال نجم “السيتيزينز” ليروي ساني إلى “أليانز أرينا” ، مشيرةً إلى أن الرئيس التنفيذي كارل هاينز رومينغه هو المحرك الأساسي لعملية الإنتقال الوشيكة.

وسلطت الصحيفة الضوء على رغبة “النادي البافاري” بضم ديمبيلي في العام 2016 عندما فضّل الأخير الإنتقال حينها إلى بروسيا دورتموند ، الذي اشتراه من رين الفرنسي مقابل 15 مليون يورو ، قبل أن يستغني عن خدماته لصالح برشلونة الإسباني مقابل 125 مليون يورو بعد موسم واحد فقط قضاه في صفوفه.

ويبقى الخيار الأول لإدارة بايرن ميونيخ برئاسة أولي هونيس هو التعاقد مع ساني – الذي يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى العام 2021 – بيد أن مغالاة إدارة “السكاي بلوز” وطلبها الحصول على مبلغ 100 مليون يورو للتخلي عن لاعبها ، قد تحول دون إتمام الصفقة.