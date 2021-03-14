بايرن ميونيخ يُعزز صدارته برقم تهديفي جديد لليفاندوفسكي

برلين – عزز بايرن ميونيخ صدارته للدوري الالماني في كرة القدم بفوزه السهل على مضيفه فيردر بريمن 3-1 بينها هدف لنجمه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أصبح به ثاني أفضل هداف في تاريخ البوندسليغا، في المرحلة الخامسة والعشرين.

وأصبح ليفاندوفيسكي ثاني أفضل هداف في تاريخ البوندسليغا مشاركة مع النجم السابق لشالكه وكولن وبوخوم كلاوس فيشر برصيد 268 هدفا.

يذكر ان الرقم القياسي المطلق بحوزة نجم بايرن ميونيخ السابق “المدفعجي” غيرد مولر برصيد 365 هدفاً في 427 مباراة.

وهو الهدف الـ32 لليفاندوفسكي هذا الموسم فعزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين، وبات على بعد ثمانية أهداف لمعادلة رقم مولر في عدد الاهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري الالماني بعد ان سجل الاخير 40 هدفاً موسم 1971-1972. (أ ف ب)