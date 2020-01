برلين – أعلن نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم السبعة الماضية، تعاقده مع الحارس الشاب لشالكه ألكسندر نوبل، على ان ينضم الى صفوفه بنهاية عقده مع فريقه في ختام الموسم الحالي.

ومضى نوبل (23 عاما) على خطى حارس بايرن مانويل نوير (33 عاما)، الذي انتقل من شالكه الى النادي البافاري في العام 2011، قبل ان يحقق مسيرة لافتة شملت فوزه بلقب البوندسليغا سبع مرات ودوري أبطال أوروبا عام 2013، وكأس العالم 2014 في مونديال البرازيل مع المنتخب الألماني.

وامتنع نوبل الشهر الماضي عن تمديد عقده مع شالكه، وأعلن بايرن التعاقد معه بانتقال حر نهاية موسم 2019-2020، ولفترة خمسة أعوام.

Alexander #Nübel has made his decision, he will make the switch to @FCBayernEN next season.#s04 pic.twitter.com/NEq1B0bNSc

— FC Schalke 04 (@s04_en) January 4, 2020