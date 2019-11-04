بايرن ميونيخ يُعلن رحيل كوفاتش بالتراضي

ميونيخ – أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، رحيل المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش عن تدريب الفريق بالتراضي بين الطرفين وذلك بعد يوم من خسارة الفريق القاسية بنتيجة (5-1) ضمن الجولة العاشرة من “البوندسليجا”.

وجاء القرار بعد الجلسة التي جمعت المدرب برئيس النادي، أولي هونيس، وكارل هاينز رومينيجه، المدير التنفيذي، وحسن صالحميدزيتش، المدير الرياضي، وصرح رومينيجه: “أداء الفريق في الأسابيع الأخيرة، والنتائج جعلتنا ندرك ضرورة التحرك”.

FC Bayern trennt sich von Niko Kovač:https://t.co/JbpIQqefBJ — FC Bayern München (@FCBayern) November 3, 2019

وتابع: “جمعتنا أنا وأولي هونيس وحسن صالحميدزيتش جلسة مفتوحة وجادة مع نيكو حول الأسباب التي أدت لهذه النتيجة الكارثية، وانتهينا إلى أن نيكو لن يكمل المهمة مع بايرن، الجميع يأسف لما تطورت إليه الأمور. أريد أن أشكر نيكو كوفاتش باسم بايرن على العمل الذي قدمه، وبشكل خاص، للفوز بالثنائية في الموسم الماضي”.

وفي الوقت الحالي، سيتولى المدرب المساعد هاينز فليك مسئولية تدريب الفريق البافاري خلال المباراتين المقبلتين المهمتين يوم الأربعاء المقبل أمام أولمبياكوس اليوناني في دوري الأبطال، ثم يوم السبت أمام بروسيا دورتموند في “البوندسليجا”.

من جانبه، قال كوفاتش عقب القرار: “أعتقد أنه القرار السليم للنادي في هذه اللحظة. النتائج والأداء مؤخرا هما ما دفعاني لاتخاذ هذا القرار. أشكر بايرن على العام والنصف الأخير. فريقنا فاز بالدوري والكأس وكأس السوبر خلال تلك الفترة. لقد كانت لحظات جيدة، وأتمنى التوفيق للنادي وللفريق”.

Niko Kovac at Bayern Munich 🔴 👔 65 games

✅ 45 wins

🤝 12 draws

❌ 8 defeats

🏆 Bundesliga

🏆 DFB-Pokal

🏆 DFB-Supercup Did he deserve longer? 🤔 pic.twitter.com/XPCXPzb1T0 — Goal (@goal) November 4, 2019

وكان كوفاتش (48 عاما)، الذي ارتدى قميص الفريق عندما كان لاعبا على مدار موسمين (2001-03)، قد تولى تدريب الفريق في صيف 2018 خلفا للمدرب المخضرم يوب هاينكس.

ومنذ تلك اللحظة، قاد المدرب الكرواتي الفريق في 65 مباراة في جميع البطولات، محققا الفوز في 45 مقابل 12 تعادل و8 هزائم، وساهمت النتائج المهتزة لبطل ألمانيا على مدار المواسم السبعة الأخيرة، والتي كان آخرها الخسارة الثقيلة على يد آينتراخت فانكفورت (5-1) السبت، في احتلال الفريق للمركز الرابع برصيد 18 نقطة ، ليبتعد بفارق 4 نقاط عن المتصدر بروسيا مونشنجلادباخ. (إفي)