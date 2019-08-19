بايرن ميونيخ يُعلن رسمياً ضم البرازيلي كوتينيو على سبيل الاعارة

عمان – الغد – أعلن نادي بايرن ميونيخ الالماني، تعاقده مع الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، قادماً من برشلونة الاسباني، دون الكشف عن أية تفاصيل مالية.

وتشير التقارير إلى أن الصفقة كلفت خزائن “النادي البافاري” نحو 8.5 مليون يورو، مع بند أحقية الشراء بنهاية الموسم مقابل دفع 120 مليون يورو.

🗣️ @Phil_Coutinho: "Ich kann es kaum erwarten, das Trikot überzustreifen und zu spielen." #ServusCoutinho pic.twitter.com/Lemu3ivLV4 — FC Bayern München (@FCBayern) August 19, 2019

يذكر أن اللاعب البرازيلي وصل برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية من موسم 2017/2018 قادما من ليفربول، وكان الصفقة الأغلى في تاريخ البلاوجرانا، حيث دفع 120 مليون يورو إضافة إلى متغيرات بـ40 مليون يورو.

ورغم تمتعه بإمكانات تكتيكية عالية وحسه التهديفي، إلا أن كوتينيو لم ينجح في تقديم أوراق اعتماده رغم أن المدرب إرنستو فالفيردي لم يتوقف عن منحه الفرص من أجل استعادة مستواه والتأقلم على الأجواء داخل ناديه الجديد.

وشارك اللاعب منذ انتقاله للفريق الكتالوني 76 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 21 هدفا بواقع (13 في الليجا و5 في كأس الملك و3 في دوري الأبطال).