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بايرن ميونيخ يُعلن رسمياً ضم البرازيلي كوتينيو على سبيل الاعارة

منذ ساعتين

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عمان – الغد – أعلن نادي بايرن ميونيخ الالماني، تعاقده مع الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، قادماً من برشلونة الاسباني، دون الكشف عن أية تفاصيل مالية.

وتشير التقارير إلى أن الصفقة كلفت خزائن “النادي البافاري” نحو 8.5 مليون يورو، مع بند أحقية الشراء بنهاية الموسم مقابل دفع 120 مليون يورو.

يذكر أن اللاعب البرازيلي وصل برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية من موسم 2017/2018 قادما من ليفربول، وكان الصفقة الأغلى في تاريخ البلاوجرانا، حيث دفع 120 مليون يورو إضافة إلى متغيرات بـ40 مليون يورو.

ورغم تمتعه بإمكانات تكتيكية عالية وحسه التهديفي، إلا أن كوتينيو لم ينجح في تقديم أوراق اعتماده رغم أن المدرب إرنستو فالفيردي لم يتوقف عن منحه الفرص من أجل استعادة مستواه والتأقلم على الأجواء داخل ناديه الجديد.

وشارك اللاعب منذ انتقاله للفريق الكتالوني 76 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 21 هدفا بواقع (13 في الليجا و5 في كأس الملك و3 في دوري الأبطال).

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