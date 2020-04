بايرن ميونيخ يُغرم مدافعه بواتنغ لخرقه الحجر الصحي المنزلي

برلين – أعلن نادي بايرن ميونيخ الالماني انه غرم مدافعه جيروم بواتنغ بسبب مخالفته الارشادات المتعلقة بالحجر الصحي جراء وباء “كوفيد-19” المستجد، بعد مغادرته العاصمة البافارية “من دون اذن”.

وبحسب شبكة “تي في او”، غادر المدافع البالغ من العمر 31 عاما مدينة ميونيخ الى لايبزيغ لزيارة ابنه المريض وقد تعرض في طريق العودة الى حادث سير لم يصب فيه بأي اذى.

واصدر النادي البافاري بيانا أكد فيه ان “مدافع بايرن جيروم بواتنغ غادر ميونيخ بالامس من دون اذن من النادي”.

وتابع “لقد قام بواتنغ بمخالفة قوانين النادي بالابتعاد مسافة كبيرة بعيدا عن منزله”.

Jerome Boateng fined by Bayern Munich after crashing car while visiting sick son https://t.co/erP1i2bIsF

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 2, 2020