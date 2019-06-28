بايرن يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة هرتا برلين

برلين- يبدأ بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الألماني لكرة القدم باستضافة هرتا برلين مساء الجمعة 16 آب (أغسطس) المقبل في افتتاح موسم 2019-2020 بحسب الروزنامة التي كشفت عنها الرابطة الجمعة.

وتقام باقي مباريات المرحلة الأولى من النسخة السابعة والخمسين للبوندسليغا السبت 17 آب(أغسطس) أبرزها استضافة بوروسيا دورتموند وصيف بطل الموسم الماضي والمرشح بقوة لمنافسة الفريق البافاري على لقب الموسم الجديد، لأوغسبورغ.

ويعتبر هرتا برلين الفريق الأقل خسارة أمام الفريق البافاري في الدوري في المواسم الثلاثة الأخيرة حيث سقط مرتين فقط مقابل ثلاثة تعادلات وفوز واحد.

وبحسب الروزنامة فإن الـ”كلاسيكر” الأول في الدوري بين بايرن ميونيخ، بطل المواسم السبعة الأخيرة، وبوروسيا دورتموند سيقام في ميونيخ في المرحلة الحادية عشرة في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

ويلتقي الفريقان في الثالث من آب (أغسطس) المقبل في دورتموند بمناسبة الكأس السوبر الألمانية.

وحسم بايرن ميونيخ لقب الموسم الماضي في المرحلة الأخيرة بعد مطاردة قوية من بوروسيا دورتموند الذي عزز صفوفه في بداية هذا الصيف على أمل كسر هيمنة الفريق البافاري حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب، حيث استعاد قطب دفاعه ماتس هوملس من صفوف الأخير بالاضافة إلى ضمه الدوليين نيكو شولتس (هوفنهايم) ويوليان براندت (باير ليفركوزن) والدولي البلجيكي ثورغان هازار (بوروسيا مونشنغلادباخ). -(أ ف ب )