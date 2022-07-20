بايرن يعلن تعاقده مع دي ليخت.. السيتي يرفض نيمار.. وزينتشنكو يقترب من آرسنال

مدن – أعلن نادي برشلونة الإسباني، تعاقده مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي قادما من بايرن ميونيخ الألماني للمواسم الأربعة المقبلة، بشرط جزائي بلغت قيمتة 500 مليون يورو.

وستتكلف خزينة النادي الكتالوني 45 مليون يورو للنادي البافاري، بالإضافة إلى 4 ملايين أخرى كمتغيرات، من أجل الحصول على خدمات صاحب الـ33 عاما.

وكشف برشلونة عن الصفقة رسميا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصورة للاعب بقميص الفريق، ورسالة ترحيب.

وكان ليفاندوفيسكي قد التحق بمعسكر البلاوغرانا في الولايات المتحدة يوم الأحد الماضي، واجتاز الكشف الطبي بنجاح أول من أمس.

واكتفى الدولي البولندي بأداء بعض التدريبات المنفردة داخل صالة الألعاب البدنية في معسكر الفريق بميامي، بعدما غاب عن أولى مواجهاته الودية في جولته الأميريكية أمام إنتر ميامي الأميركي، حيث اكتسح “البرسا” بسداسية نظيفة فريق إنتر ميامي الأميركي في أولى مباريات الجولة الودية للبرسا في أميركا الشمالية، والتي شهدت الدفع بثلاثة لاعبين من الصفقات الجديدة، هم فرانك كيسي وأندرياس كريستنسن ورافينيا.

دي ليخت يوقع مع بايرن ميونيخ حتى 2027

وأتم بايرن ميونيخ الألماني صفقة انتقال الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت لمدة خمسة مواسم حتى 30 حزيران “يونيو” 2027 قادما من يوفنتوس الإيطالي.

وسيحصل يوفنتوس بموجب الصفقة على 67 مليون يورو، وقد يحصل على 10 ملايين إضافية وفقا لبعض المتغيرات.

وقال اللاعب (22 عاما): “أنا سعيد جدا بكوني لاعبا في هذا النادي العظيم، بايرن ميونيخ أنجح ناد في ألمانيا وأحد أنجح أندية أوروبا والعالم، شعرت بتقدير حقيقي من الإدارة الرياضية والمدرب ومجلس الإدارة أيضا، كل هذا أقنعني بأن بايرن ميونيخ لديه أهداف كبيرة”.

وقضى دي ليخت ثلاث سنوات مع يوفنتوس خاض معه فيها 117 مباراة، 109 منها كأساسي، وحصد ثلاثة ألقاب (الدوري، وكأس السوبر، وكأس إيطاليا). وكان يوفنتوس قد ضم اللاعب في العام 2019 قادما من أياكس مقابل 85 مليون يورو.

وقال المدير العام لنادي بايرن ميونيخ، أوليفر كان: “أداؤه مقنع على صعيد كرة القدم العالمية، ليس فقط بسبب مهاراته كلاعب، وإنما أيضا بسبب دوره القيادي في كل الفرق التي لعب لها، تعلم التحلي بالمسؤولية مبكرا، لا يحتاج الفريق الكبير إلى هجوم كبير فقط. ارتفع مستوى دفاعنا بهذه الصفقة”.

مانشستر سيتي يرفض نيمار

بدوره، رفض نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إجراء صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان الفرنسي تتضمن البرازيلي نيمار، وفقا لما قالته تقارير صحفية.

ووفقا لصحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، سعت الصفقة لإجراء مبادلة تتضمن نيمار مقابل لاعب آخر لم يُعلن عن اسمه، لكن ألمحت الجريدة إلى أن الأمر ربما يتعلق بالبرتغالي برناردو سيلفا.

وأشارت الجريدة إلى أن الرد جاء “سريعا” من مانشستر سيتي برفض الصفقة، وقالت الصحيفة إن مدرب السيتي بيب غوارديولا “لا يرغب في الإخلال بتوازن الفريق بضم نيمار”.

يذكر أن نيمار حاليا مع الفريق الباريسي خلال جولته في اليابان.

وذكرت “لو باريزيان” أن الإدارة الرياضية ترغب في التخلص من نيمار الذي وصل في العام 2017 إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، لكنه لم يرتق إلى التطلعات.

ريال مدريد يصل لوس أنجليس

لبدء جولته الأميركية

ووصل فريق ريال مدريد إلى مدينة لوس أنجليس، لبدء جولته للإعداد للموسم الجديد في الولايات المتحدة، والتي ستشمل مباراة كلاسيكو مرتقبة أمام برشلونة في لاس فيجاس يوم بعد غد.

وكتب عبر الحساب الرسمي للنادي الملكي على (تويتر): “مرحبا، لوس أنجليس!” مع فيديو يظهر فيه لاعبون بالفريق مثل البرازيليين فينيسيوس وميليتاو وهم يغادرون الطائرة.

ولم تشمل قائمة اللاعبين الـ28 الذين سافروا إلى الولايات المتحدة، بورخا مايورال، بسبب مشكلة في جدول التطعيم ضد فيروس كورونا، وهي مشكلة من المنتظر أن يحلها النادي قريبا.

ولم يسافر أيضا البرازيلي رينيير جيسوس، الذي بقى في العاصمة الإسبانية للبحث عن ناد آخر، إذ لا يمكن تسجيله في ظل وجود ثلاثة لاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي وهم فينيسيوس ورودريجو وميليتاو.

وسينضم الفرنسي كريم بنزيمة للمجموعة مباشرة في لوس أنجليس بعد قضاء أيام عطلة أكثر، حيث أنه لم يشارك في التدريبات التي أجراها الفريق في مدريد قبل السفر إلى الولايات المتحدة.

ويسافر مع الفريق من قطاع الناشئين كل من لويس لوبيز ولوكاس كانيثاريس وفينيسيوس توبياس وخوانمي لاتاسا.

وسيشارك ريال مدريد في جولة أبطال كرة القدم 2022 والتي سيستهلها بمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في مدينة لاس فيجاس يوم السبت، وستستمر في سان فرانسيسكو بودية أخرى أمام أمريكا المكسيكي قبل أن تنتهي في لوس أنجلوس بمباراة أمام يوفنتوس الإيطالي.

ألميريا يضم البرازيلي كايكي

وأعلن نادي ألميريا الإسباني، تعاقده مع المدافع البرازيلي الواعد كايكي فرنانديز ميلو لمدة ستة مواسم مقبلة قادما من سانتوس البرازيلي.

ويعد صاحب الـ18 عاما أحد الصفقات الواعدة للنادي، الذي سيلعب في الموسم الجديد بالدرجة الأولى في إسبانيا، حيث يتميز بطوله (1.68م)، وهو مدافع متكامل، وكان أساسيا مع سانتوس، وكذلك في المنتخبات البرازيلية الوطنية المختلفة، وهو أيضا قائد منتخب دون 17 عاما.

ولعب كايكي أول مباراة له مع سانتوس بداية العام الماضي تحت قيادة المدرب الأرجنتيني أرييل أولان، وشارك في 37 مباراة في أول مواسمه، منها 36 كأساسي.

يذكر أن النادي، المملوك لرجل الأعمال السعودي تركي آل الشيخ، عاد للدرجة الأولى في إسبانيا بعد غياب 7 سنوات، منذ آخر ظهور له في موسم (2014-15).

زينتشنكو يقترب من آرسنال

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن نادي آرسنال الإنجليزي سيتعاقد مع أولكسندر زينتشنكو لاعب مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مقابل نحو 32 مليون جنيه إسترليني (38.39 مليون دولار) بعد اتفاق الناديين.

وقالت شبكة “سكاي سبورتس”، إن آرسنال سيدفع 30 مليون جنيه إسترليني فضلا عن مليوني إسترليني أخرى إضافية، حيث سيغادر اللاعب البالغ من العمر 25 عاما معسكر مانشستر سيتي التدريبي في الولايات المتحدة لينضم للنادي اللندني الذي يخوض جولة تدريبية في أميركا.

وسيصبح زينتشنكو ثاني صفقات آرسنال من سيتي، خلال الصيف الحالي، بعد المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس، وخامس صفقاته على الإطلاق بعد الجناح ماركينيوس والحارس مات تيرنر ولاعب الوسط المهاجم فابيو فيريرا. (إفي)