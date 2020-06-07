بايرن يقترب من اللقب في يوم التضامن ضد العنصرية

برلين – مع هدف البولندي روبرت ليفاندوفسي الثلاثين هذا الموسم في البوندسليغا، خطا بايرن ميونيخ خطوة إضافية نحو لقبه الثامن تواليا في الدوري الالماني، بفوزه السبت على مضيفه باير ليفركوزن 4-2 ضمن المرحلة الثلاثين التي شهدت تضامن رسمي ضد العنصرية.

ورفع العملاق البافاري رصيده الى 70 نقطة مبقيا على فارق النقاط السبع مع بوروسيا دورتموند الثاني الذي أسقط ضيفه هرتا برلين بهدف نظيف.

وحقق فريق المدرب هانسي فليك انتصاره الخامس تواليا من خمس مباريات بعد استئناف البوندسليغا في منتصف ايار/مايو الماضي بعد توقف قرابة شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد والثاني والعشرين هذا الموسم، فيما تجمد رصيد ليفركوزن الذي لعب في غياب صانع العابه كاي هافيرتس، عند 56 نقطة في المركز الخامس بفارق الاهداف عن بوروسيا مونشنغلادباخ الرابع في صراع شرس على آخر المراكز المؤهلة الى دوري ابطال اوروبا.

وسجل كل من الفرنسي كينغسلي كومان (27)، ليون غوريتسكا (42)، سيرج غنابري (45) والبولندي روبرت ليفادوفسكي (66) أهداف بايرن، فيما افتتح الارجنتيني لوكاس ألاريو التسجيل لأصحاب الارض (9) وسجل فلوريان فيرتز الثاني (89) ليصبح أصغر هداف في تاريخ البوندسليغا.

وقال غوريتسكا لشبكة “سكاي سبورتس” الانكليزية “لم نبدأء اللقاء جيدا، ولكن أعتقد أن هذا ما يميزنا في الوقت الحالي، أننا قادرون على القتال للعودة. من دون دعم الجماهير، عليك أن تعتمد على نفسك وعلى زملائك”.

وقبل انطلاق المواجهة، وجه لاعبو بايرن رسالة تضامنية للاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة ومدن عدة حول العالم مناهضة للعنصرية، على إثر مقتل المواطن الاميركي الأسود جورج فلويد على يد شرطي أبيض، بارتدائهم قمصان خلال فترة الإحماء كتب عليها وسم حركة “بلاك لايفز ماتر” أي “حياة السود مهمة” والشعار الرسمي لحملة النادي “حُمر ضد العنصرية”.

وافتتح ألاريو التسجيل عندما مرر النمسوي يوليان باموغارتلينغر كرة “لوب” مخادعا ثلاثة لاعبين من الخصم لينطلق الاريو الى داخل المنطقة ويضعها في أسفل الزواية اليمنى لمرمى مانويل نوير (9).

كان هدف أصحاب الارض كل ما احتاجه بايرن ميونيخ لفرض سيطرته على اللقاء وعادل كومان النتيجة عندما وصلته كرة بينية من غوريتسكا انطلق بها الى داخل المنطقة وأسكنها زاحفة على يسار الحارس الفنلندي لوكاش هراديسكي (27).

ومنح غوريتسكا التقدم لبايرن بعدما شن الفريق هجمة مرتدة بتمريرات متقنة وصلت على اثرها الكرة الى الدولي الالماني على مشارف منطقة الجزاء سددها بيسراه على يسار الحارس (42).

وسجل غنابري الهدف الثالث عندما أرسل يوشوا كيميتش كرة طويلة، تابعها “لوب” من خارج المنطقة فوق الحارس بعد الخروج الخاطئ للأخير مسجلا هدفه الـ12 في الدوري هذا الموسم (45).

واصل بايرن هيمنته بعد الاستراحة وسجل ليفاندوفسكي الهدف الرابع برأسية من داخل المنطقة إثر عرضية من توماس مولر (66)، معززا صدارته لترتيب هدافي البوندسليغا برصيد 30 هدفا هذا الموسم معادلا سجله في موسمي 2015-2016 و2016-2017.

وهو الهدف رقم 44 للدولي البولندي في جميع المسابقات مع بايرن هذا الموسم خلال 38 مباراة، متجاوزا سجله القياسي الشخصي (43 هدفا في موسم 2016-2017).

وبات في رصيد مولر 20 تمريرة حاسمة ليصبح أول لاعب في الدوريات الخمس الكبرى يصل الى هذا الرقم في موسم واحد منذ البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي الانكليزي الحالي، الذي حقق 21 تمريرة حاسمة حين كان مع فولفسبورغ في موسم 2014-2015 وفق موقع أوبتا للاحصاءات.

وسيغيب كل من مولر وليفاندوفسكي عن المباراة المقبلة ضد بوروسيا مونشنغلادباخ لتراكم البطاقات الصفراء بعد تحصل كل منهما على انذار.

وسجل البديل فيرتز الهدف الثاني لليفركوزن عندما سدد الكرة بيسراه من داخل المنطقة في الزاوية العليا اليمنى لمرمى نوير (89) مسجلا هدفه الاحترافي الاول عن عمر 17 عاما و34 يوما، ليصبح أصغر هداف في تاريخ البوندسليغا متجاوزا التركي نوري شاهين الذي سجل لبوروسيا دورتموند ضد نورمبرغ عام 2005 عن 17 عاما و82 يوما.

في دورتموند، حقق بوروسيا فوزا صعبا على هرتا بهدف حمل توقيع ايمري جان في الدقيقة 58.

وقال الدولي الالماني (26 عاما) “أعتقد اننا استحقينا الفوز. المواجهة كانت صعبة وعصيبة. لم نقدم مباراة كبيرة ولكن في هكذا مباريات يجب ان تسجل ويكفيك هدفا واحدا للفوز”.

وافتتحت المباراة بركوع لاعبي الفريقين في دائرة منتصف ملعب “سيغنال ادونا بارك” وأعضاء الجهازين الفنيين ولاعبي الاحتياط على جانب الملعب على ركبة واحدة، التي أصبحت علامة تضامن رمزية بعدما ركع كولن كوبرنيك اللاعب السابق لنادي سان فرانسيسكو لكرة القدم الاميركية على ركبته خلال النشيد الوطني عام 2016، لدعوة بلاده لحماية حقوق الاميركيين من عنف الشرطة، لا سيما ذوي البشرة السوداء.

وارتدى لاعبو دورتموند خلال الإحماء قمصان شُطبت عنها كلمات “أسود”، “أبيض”، “أصفر” و”أحمر” وكُتب تحتها كلمة “إنسان”، والبعض الآخر قمصان “لا عدالة، لا سلام”.

وغاب النروجي ايرلينغ هالاند للقاء الثاني تواليا عن الفريق الاسود والاصفر بداعي الاصابة، فيما بم يرتق الفريقان الى مستوى التقعات في الشوط الاول.

رفع دورتموند الايقاع في الثاني وأهدر الانكليزي جايدون سانشو أخطر الفرص عندما مرر المغربي اشرف حكيمي عرضية الى داخل المنطقة وصلت الى البلجيكي تورغان هازار الذي مهدها خالصة أمام الانكليزي على باب المرمى سددها بغرابة بجانب القائم (52).

هدد بعدها هرتا عن طريق البديل الكسندر ايوسين الذي سدد كرة قوية عن الجهة اليمنى داخل المنطقة مرت بجانب القائم الثاني (56).

وسجل جان هدف اللقاء الوحيد بعد لعبة جماعية رائعة، بعدما رفع سانشو الكرة الى داخل المنطقة، تابعها يوليان براندت برأسه ممرا الى الالماني الذي تابعها بيمناه في الشباك (58).

وأهدر لايبزيغ فوزا بمتناول اليد أمام ضيفه المتذيل بادربورن الذي فرض التعادل 1-1 في الوقت بدل الضائع.

وبات في رصيد لايبزيغ 59 نقطة في المركز الثالث.

افتتح التشيكي باتريك شيك النتيجة لأصحاب الارض بعدما وصلته الكرة من تيمو فيرنر الى داخل المنطقة تابعها في الشباك (27).

وأكمل لايبزيغ اللقاء بعشرة لاعبين من الدقيقة 43 إثر طرد المدافع الفرنسي دايو اوباميكانو، ما سمح لبادربورن بفرض سيطرته على مجريات الشوط الثاني قبل أن يعادل بعدما سدد البديل مارلون ريتر كرة من خارج المنطقة تصدى لها الحارس المجري بيتر غولاتشي وتهيأت امام كريستيان ستروهديك تابعها في المرمى (90+2).

وتعادل هوفنهايم مع مضيفه فورتونا دوسلدورف 2-2 علما أن الضيف أكمل اللقاء بعشرة لاعبين من الدقيقة التاسعة اثر طرد مباشر لبنجامين هوبنر.

سجل روين هينيغز ثنائية لدوسلدورف (5 و76 من ركلة جزاء) فيما سجل كل من الاسرائيلي مؤنس دبور (16) والسويسري ستيفن زوبر (61) هدفي هوفنهايم.

وتفوق ماينتس على مضيفه اينتراخت فرانكوفرت بنتيجة 2-0 بفضل كل من الفرنسي موسا نياكاتي (43) والكاميروني بيار كوني مالونغ (77) الذي احتفل بهدفه بالركوع على ركبة واحدة. -(أ ف ب)