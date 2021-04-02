بايرن يلاقي لايبزغ في قمة مصيرية على وقع إصابة ليفاندوفسكي

برلين – يعود بايرن ميونيخ إلى المنافسات المحلية والقارية على وقع غياب هدافه ونجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في “أسوأ توقيت” لبطل أوروبا ومتصدر الدوري الألماني، وذلك قبل مباراته المصيرية ضد مضيفه لايبزغ الثاني في المرحلة السابعة والعشرين من البوندسليغا اليوم، وقبل أيام من المواجهة المرتقبة مع باريس سان جرمان الفرنسي في ربع نهائي دوري الأبطال.

وأصيب ليفاندوفسكي (32 عامًا) بالتواء بركبته اليمنى خلال مباراة بولندا ضد أندورا الأحد ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 بعد أن سجل هدفين من ثلاثية نظيفة لبلاده، قبل أن يخرج في الدقيقة 63، ويترك معسكر منتخب بلاده قبل المواجهة أمام انجلترا الأربعاء (خسر 2-1).

وأعلن النادي البافاري أن أفضل لاعب في العالم للعام 2020 سيبتعد لمدة أربعة أسابيع عن الملاعب ليغيب بالتالي عن مباراة الذهاب ضد وصيفه العام الماضي سان جرمان في الدور ربع النهائي من دوري الأبطال الأربعاء والإياب في 13 من الشهر الحالي، إضافة إلى المواجهة المهمة ضد لايبزغ المتأخر بفارق أربع نقاط فقط.

وقال توماس مولر مهاجم بايرن “إن إصابة لوي هي أنباء مريرة بالنسبة لنا. إنه أسوأ توقيت ممكن”.

وتُظهر الإحصاءات مدى أهمية ليفاندوفسكي بالنسبة لبايرن الساعي للقب تاسع تواليًا في البوندسليغا، بعد أن سجل له 35 هدفًا في 26 مباراة في الدوري هذا الموسم محطماً رقمه الشخصي القياسي (34 في الموسم الماضي)، و42 هدفًا في 36 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

وتشكل إصابة القناص البولندي عقبة أمام هدف شخصي يسعى له هذا الموسم قبل ثماني مراحل من النهاية، وهو معادلة أو تجاوز رقم أسطورة الفريق البافاري غيرد مولر في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري الألماني، بعد أن سجل الأخير 40 هدفًا في موسم 1971-1972.

وبعد أن سجل هاتريك من رباعية نظيفة أمام شتوتغارت في المرحلة 26 قبل النافذة الدولية، بات ليفاندوفسكي ثاني أفضل هداف في تاريخ الدوري الألماني مع 271 هدفًا في 346 مباراة، متفوقًا على كلاوس فيشر النجم السابق لشالكه وكولن وبوخوم برصيد 268 هدفاً، وخلف نجم بايرن ميونيخ السابق “المدفعجي” مولر برصيد 365 هدفًا في 427 مباراة.

وفي حال تأهل بايرن إلى نصف نهائي المسابقة القارية، سيتحتم على ليفاندوفسكي أن يخوض سباقًا ضد الزمن من أجل خوض مباراة الذهاب ضد مانشستر سيتي الانجليزي أو بوروسيا دورتموند في 28 الشهر الحالي.

ويسعى فريق مدرب بايرن هانزي فليك إلى الفوز الخامس تواليًا في الدوري والسابع في جميع المسابقات منذ خسارته أمام أينتراخت فرانكفورت 1-2 في المرحلة 22.

وسيخوض “عملاق” بافاريا المباراة بغياب الظهير الأيسر الكندي الناشئ ألفونسو ديفيس بعد طرد مباشر في السابقة إثر تدخل قوي على الياباني واتارو ايندو، والمدافع الآخر جيروم بواتنغ بسبب تراكم البطاقات، حيث من المتوقع أن يحل نيكلاس زوله مكانه في قلب الدفاع إلى جانب النمساوي دافيد ألابا.

ومن جهته، أكد المدير الرياضي في لايبزغ ماركوس كروشي “أن بايرن سيملك فريقًا قويًا على أرض الملعب حتى من دون ليفاندوفسكي”، مضيفًا “لا نتمنى الإصابة لأحد ولكن علينا أن نركّز على أنفسنا”.

فيما اعتبر القائد النمساوي مارسيل سابيتزر أن ذلك يشكل فرصة لفريقه المضيف “ليس لدينا شيء نخسره. فكرة أن الضغط ليس علينا يناسب الفريق”.

وكان فريق المدرب يوليان ناغلسمان عوض بفوزه على أرمينيا بيليفيلد 1-0 في المرحلة السابقة، سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه أينتراخت فرانكفورت 1-1 في المرحلة 25 عندما توقفت سلسلته من 6 انتصارات متتالية في الدوري.

يحل بوروسيا دورتموند على مانشتسر سيتي في دوري الأبطال الثلاثاء، إلا أنه يواجه خطر عدم التأهل الى البطولة القارية الأسمى في الموسم المقبل.

يستقبل خامس ترتيب الدوري السبت منافسه اينتراخت فرانكفورت الرابع الطامح للعودة إلى دوري الأبطال بعد غياب 61 سنة، وهو يبتعد عنه بفارق أربع نقاط، وقال مدرب دروتموند ايدين ترزيتش “إنها مباراة ذات أهمية هائلة بالنسبة لنا. هي مواجهة مصيرية لأن الفرصة أمامنا لتقليص الفارق”.

قد يكلّف الفشل في بلوغ دوري الأبطال دورتموند خسارة لاعبيه الاساسيين أمثال هدافه الشاب المتألق النروجي ارلينغ هالاند والانجليزي جايدون سانشو في سوق الانتقالات المقبلة، إضافة إلى خسائر مادية.

وقال المدير المالي في الفريق الأسود والأصفر لصحيفة “رور ناخريختن” المحلية إن النادي خسر 43,5 مليون يورو (51 مليون دولار) من الإيرادات في العام 2020، مضيفًا أن الرقم قد “يسوء بشكل كبير مرة أخرى” في العام 2021 بسبب جائحة كوفيد 19.

وفي أبرز المواجهات الأخرى، يستضيف فولفسبورغ الثالث نظيره كولن السادس عشر الطامح للابتعاد عن منطقة الهبوط، فيما يأمل اونيون السابع بتعزيز آماله بمركز قاري عندما يستضيف غريمه هرتا في دربي العاصمة برلين يوم غد.

سجل هالاند 21 هدفًا في 21 مباراة شارك فيها في البوندسليغا هذا الموسم، إلا أنه لا يجد مساندة كافية من زملائه.

بدا غاضبًا بعد نهاية المباراة أمام كولن منذ 10 أيام، بعد أن أنقذ فريقه من الخسارة بتسجيله هدف التعادل 2-2 في الوقت بدل الضائع بعدما افتتح له التسجيل أيضًا.

وأشارت صحيفة “سبورت” الكاتالونية، أول من أمس، إلى أن وكيله مينو رايولا ووالده آلف-إينغه حطا في برشلونة للتفاوض على انتقاله إلى العملاق الكاتالوني.

ومع عنوان “قنبلة: مينو رايولا ووالد هالاند في برشلونة”، نشرت الصحيفة الكاتالونية مقطع فيديو يظهر رايولا وآلف-إينغه يخرجان من المطار ويصعدان في سيارة.

وكتبت أن “وكيل ووالد مهاجم بوروسيا دورتموند موجودان في برشلونة. هالاند هو المهاجم الذي يريده جوان لابورتا لبرشلونة وسيحاول التوقيع معه هذا الصيف”.-(أ ف ب)