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باييخو معاراً إلى وولفرهامبتون الانجليزي قادماً من ريال مدريد

منذ ساعة واحدة

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لندن – أعلن نادي ريال مدريد الاسباني، أن المدافع الإسباني الشاب خيسوس باييخو (22 عاما) سيلعب الموسم المقبل معارا لفريق وولفرهامبتون واندررز الإنجليزي.

واتفق النادي الإنجليزي مع ريال مدريد على الحصول على خدمات المدافع، الذي توج هذا الصيف مع المنتخب الإسباني تحت 21 عاما بطلا لأوروبا، على سبيل الإعارة لمدة عام، حتى 30 حزيران (يونيو) 2020.

وتعد هذه المرة التي تجري فيها إعارة باييخو منذ أن انتقاله للعب في صفوف ريال مدريد، حيث خاض باييخو الموسم الماضي 19 مباراة مع ريال مدريد. (إفي)

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