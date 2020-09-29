بتجربة لعب فريدة من نوعها مع هاتف Huawei Y9a



عمان -مهما اختلف نوع ألعاب الفيديو المفضل لديك، سواء أكانت ألعاب الأكشن أم الرياضة أم السباقات، فنحن نضمن أنك ستجربها بطريقة جديدة ومحسنة مع هاتف Huawei Y9a الجديد، الذي يقدم لك تجربة لعب فريدة من نوعها على المضمون.

ويتميز هاتف Huawei Y9a بشاشة عرض فائقة FullView كبيرة بحجم 6.63 بوصة، ودقة +FHD تبلغ 2400×1080 لتوفر متعة لا متناهية أثناء اللعب. وبفضل حوافه الصغيرة، والكاميرا الأمامية المخفية، يوفر هاتف Huawei Y9a نسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 92.02 %، ما يجعله مثاليا لتجربة ألعاب غامرة ومثيرة.

وعادة ما يستغرق محبو الألعاب وقتا طويلا على أجهزتهم، وأكثر ما يضايقهم انقطاع شحن الهاتف أو الاضطرار لوضعه فترة طويلة على الشاحن. هاتف Huawei Y9a مجهز ببطارية 4200 ميللي أمبير تتيح لك إمكانية اللعب براحة ومتعة تامة دون القلق بشأن عمر البطارية. أما الأمر الأكثر إثارة، فهو إمكانية إعادة شحن الهاتف لما يقارب 70 % في 30 دقيقة فقط، وذلك بفضل تقنية SuperCharge Huawei الرائدة في الصناعة بقدرة 40 واط التي يوفرها الهاتف.

ويضم الجهاز معالج رسوميات ثماني النواة Mali-G52 MC2 يساعدك في الاستمتاع بالألعاب عالية التقنيات ويمنحك أداء فعالا لتقضي وقتا أطول مع ألعابك المفضلة. ويتكامل هذا المعالج مع واجهة المستخدم EMUI 10.1 بأدائها السلس والمحسّن، والمبنية على أحدث أنظمة التشغيل Android 10.

ونظرا للاستخدام المكثف والمتنوع، فإن هاتف Huawei Y9a يأتي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين بسعة 128 جيجابايت لتخزين داخلي كبير، ويمكن دعمها بذاكرة خارجية سعة 256 جيجابايت، لتخزن ملفات الألعاب الضخمة، وتحتفظ بذكرياتك جميعها دون عائق.