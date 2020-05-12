“بترا”: 45 المجموع التراكمي لللإصابات في الباسلية.. وليست حصيلة لليوم

عمان – الغد – سحبت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” خبرا كانت بثته بعد ظهر اليوم، وأعلنت فيه عن تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا في منطقة الباسلية في محافظة المفرق.

وبعد أن تناقلت وسائل الإعلام الخبر السابق، عادت وكالة “بترا” وطلبت شطب الخبر.

وبحسب ما فهمت “الغد”، فإن الخبر لم يكن صحيحا، أو غابت عنه الدقة، إذن أن المجموع التراكمي للإصابات في منطقة الباسلية منذ تسجيل أول حالة قبل أيام، وصل إلى 45 إصابة، ولم يسجل هذا اليوم، وحتى ساعة كتابة هذا الخبر أي إصابة جديدة.