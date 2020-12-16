بتكوين تتخطى 20 ألف دولار لأول مرة

أسامة أبو عجمية

عمان- سجلت عملة البتكوين الالكترونية مستوى تاريخيا اليوم الأربعاء، بعد أن تخطى سعرها 20 الف دولار.

ولامس سعر البتكوين الواحدة مساء اليوم الأربعاء، مستوى 20.4 الف دولارا متخطيا المستوى التاريخي السابق الذي سجل اواخر العام 2017 عند مستوى 19.8 الف دولار.

وقاد هذا الارتفاع عملة البتكوين لتسجيل مكاسب نسبتها 184% منذ بداية العام الحالي.

وافتتح سعر البتكوين العام الحالي عند مستوى 7150 دولارا.

وتبلغ القيمة السوقية المتداولة لعملة البتكوين حول العالم 375 مليار دولار.

ويشار إلى أن عدد عملات البتكوين المطروحة للتداول في السوق تبلغ 18.5 مليون وحدة بتكوين، من أصل 18.5 مليون وحدة مسموح بعرضها للتداول.