عمان- الغد- تعتزم وزارة العدل اطلاق المرحلة الثانية من مشروع “المحاكمة عن بعد” في تموز المقبل والذي تنفذه الوزارة بالشراكة مع المجلس القضائي ومديرية الامن العام .

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان المرحلة الثانية من المشروع تشمل ست محاكم من محاكم البداية وهي (السلط، المفرق، الزرقاء، محكمة إستئناف عمان، محكمة بداية عمان قسم جنوب عمان وقسم شرق عمان) إضافة الى سبعة مراكز إصلاح وتأهيل في كل من (الزرقاء وسواقة وام اللولو والبلقاء وقفقا والموقر 1 وسجن النساء ) .

وكانت وزارة العدل اطلقت المرحلة الاولى من مشروع المحاكمة عن بعد في تموز الماضي والذي يعتبر خطوة رائدة في القضاء الاردني بعد التعديلات التشريعية التي أدخلت على قانون أصول المحاكمات الجزائية للعام 2018 والتي أجازت استخدام التقنيات الحديثة في إجراء المحاكمة، حيث جرى توفير وسائل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والربط الالكتروني ليتم محاكمة المتهم في جلسات علنية دون الحضور للمحكمة من خلال الربط الإلكتروني بين المحاكم ومراكز الاصلاح والتأهيل، اختصارا للوقت والجهد وتوفيرا للنفقات وحماية لأمن المجتمع وتخفيفاً لحركة انتقال النزلاء من السجون وفق اعلى درجات الامن .

وبين التلهوني انه تم عقد 3022 جلسة محاكمة عن بعد منذ اطلاق المشروع الذي يتضمن ثلاث مراحل لتغطية كافة محاكم البداية في المملكة وربطها مع مراكز الاصلاح والتأهيل .

ويشمل المشروع في مرحلتيه عشر محاكم وأحد عشر مركزا من مراكز الاصلاح والتأهيل، حيث تضمنت المرحلة الاولى أربع محاكم وهي (قصر عدل عمان والجنايات الكبرى ومحكمة بداية اربد وبداية الكرك) وأربع مراكز اصلاح وتأهيل ( الكرك والجويدة واربد وماركا) .