بتنظيم من رشيد للنزاهة والشفافية بدء أعمال مدرسة النزاهة الصيفية الثانية

عجلون– بدأت في عجلون أمس أعمال مدرسة النزاهة الصيفية الثانية للعام 2021 والتي يشارك فيها مجموعة من الطلاب والطالبات من كافة المحافظات الأردنية ” بتنظيم من رشيد للنزاهة والشفافية (الشفافية الدولية – الأردن)، سيناقش خلالها المشاركون/ات قضايا وطنية تتعلق بالنزاهة وحقوق الإنسان والديمقراطية وادارة النزاعات وحلها والمساءلة المجتمعية ومكافحة الفساد.

تستمر مدرسة النزاهة الصيفية الثانية لمدة سبعة أيام وتهدف إلى تعزيز المشاركة الفعالة لمجموعة من القادة من الشباب والشابات الاردنيين في تطوير القيم والمبادئ الديمقراطية وتأهيلهم/ن ليصبحوا مشاركين/ات نشطين في عملية المشاركة والمساءلة المجتمعية عبر هذا المشروع الفريد الذي تموله وزارة الخارجية الالمانية برنامج زيفيك/معهد العلاقات الخارجية ifa.

وتأتي المدرسة الصيفية الثانية ضمن أربع مدارس تم عقد الأولى منها الشهر الماضي، وبعد النجاح الذي شهده هذا المشروع حيث بدأت “رشيد” بتنظيمه منذ العام الماضي وبمشاركة مجموعات مختلفة من الشباب والشابات في مدارس صيفية وشتوية مكثفة تعلموا فيها المفاهيم الأساسية للنزاهة والمواطنة الفعالة وسيادة القانون والمساءلة وتكاتف الجهود لترسيخ دولة المؤسسات من أجل تعزيز السلم المجتمعي.

وأكدت المديرة التنفيذية لـ “رشيد” عبير مدانات أن نجاح المدارس السابقة للنزاهة ينبع من التفاعل المتميز للمشاركين/ات مع المواضيع التي يتم مناقشتها والتطور الكبير في المفاهيم والأفكار لديهم/ن، حيث يتم تعميق بعض المفاهيم وايضاح العديد منها بحيث يتمكن المشاركون/ات من التفاعل بشكل اكبر وانضج سياسيا واجتماعيا مع القضايا المختلفة التي تثار من حولهم.

وتضم مدرسة النزاهة الصيفية الثانية فضلا عن المحاضرات وورش العمل والأنشطة الجماعية أنشطة كشفية مختلفة تهدف إلى تعزيز المسؤولية الفردية والنزاهة الشخصية والارتباط بالأرض وعكس ذلك على السلوك الجماعي من خلال العمل كفرق مما سيساهم بشكل أكبر في تعزيز وعي الأفراد بأهمية التكافل والتواصل والتنسيق والتكاتف بين الطلبة والطالبات من أجل انجاح متطلبات المصلحة العامة و تعزيز هذه الثقافة لتنعكس على تفاعلاتهم/ن في حياتهم اليومية وبالتالي على البلد ككل.

وتشارك هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بشكل فعال في هذه المدارس من خلال المحاضرات التي يتم دعوة ممثلين عن الهيئة لإلقائها، وذلك لتوضيح دورها في مكافحة الفساد وأهم إنجازاتها، كما يتم تسليط الضوء على آليات التعامل مع شكاوى المواطنين التي ترد إليها.

رشيد للنزاهة والشفافية (الشفافية الدولية – الأردن) هي منظمة مجتمع مدني غير هادفة للربح تأسست نهاية عام 2013، وباشرت اعمالها في عمان بداية شهر نيسان من عام 2014. تمثل “رشيد” الفرع الوطني المعتمد في الأردن لمنظمة الشفافية الدولية، ونهدف من خلال برامجنا ومشاريعنا الى تعزيز الدور الفعال للمواطن الأردني في انشطة مكافحة الفساد، وزيادة مناعة المؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات الحكم المحلي ضد الفساد، وذلك من اجل الوصول الى أردن متماسك بنظام نزاهة وطني.