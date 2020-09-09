بتوجيهات ملكية.. إرسال قافلة مساعدات طبية للشعب العراقي الشقيق

عمان- بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأربعاء, بإرسال قافلة مساعدات طبية, إلى جمهورية العراق الشقيقة لمجابهة جائحة فيروس كورونا التي تعاني منها جميع دول العالم.

وتتألف القافلة من خمس شاحنات تحمل مواد ومستلزمات طبية من الكمامات، والقفازات، ومواد التعقيم، وأغطية طبية تم تصنيعها في المصانع الأردنية لدعم جهود الفرق الطبية العاملة في العراق الشقيق لمجابهة الجائحة. وثمن السفير العراقي في الأردن الدكتور حيدر العذاري المكرمة الملكية السامية بإرسال هذه المعدات والمستلزمات الطبية الدالة على عمق العلاقات الأردنية العراقية المتينة.

–(بترا)