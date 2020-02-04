بتوجيهات ملكية.. الجيش يرمم مساكن أسر عفيفة في جنوب المملكة

عمان – زار رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، عدداً من المواقع والتشكيلات والوحدات العسكرية وبعض القرى والمناطق النائية في محافظة العقبة.

وتأتي الزيارة بناءً على توجيهات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة بضرورة التواصل مع المواطنين وتلمس احتياجاتهم ومتطلباتهم في مختلف القطاعات التنموية والصحية والتعليمية التي تقدمها القوات المسلحة في محافظات الجنوب.

وبدأت أولى زيارات رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى مطار الملك حسين في مدينة العقبة، وكان في استقباله قائد المنطقة العسكرية الجنوبية وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومدير شركة تطوير العقبة.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه مدير أمن وحماية المطارات حول طبيعة المهام والواجبات التي تقوم بها المديرية والإجراءات التي تقوم بها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ذات العلاقة وسلطة إقليم العقبة لتسهيل حركة المسافرين من سياح ومواطنين وضمان تقديم أفضل الخدمات اللازمة لهم.

وفي سياق متصل، قام رئيس هيئة الأركان المشتركة بزيارة عدد من الأسر العفيفة في قرية قطر التابعة لمنطقة وادي عربة في محافظة العقبة بهدف إدامة التواصل مع المواطنين القاطنين في المناطق النائية حيث وجه رئيس هيئة الأركان المشتركة بإرسال لجنة لتجنيد أبناء المنطقة للتسهيل عليهم من مشقة السفر لمراجعة اللجان المعنية.

كما أوعز اللواء الركن الحنيطي ببناء وترميم عدد من المساكن للأسر العفيفة من أهالي المنطقة للتخفيف على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.

وزار رئيس هيئة الاركان المشتركة مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني في محافظة العقبة يرافقه مدير عام الخدمات الطبية الملكية اللواء الطبيب شوكت التميمي وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة، واطلع رئيس هيئة الأركان على الخدمات الطبية والصحية التي يقدمها المستشفى لأبناء المحافظة؛ حيث التقى عدداً من المواطنين المراجعين واطمأن على الوضع الصحي للمرضى، والذين بدورهم أشادوا بالجهود التي تبذلها الخدمات الطبية الملكية لخدمة أبناء الوطن من عسكريين ومدنيين بشكل عام وأبناء العقبة بشكل خاص.

وعبر المواطنون والأهالي عن شكرهم وامتنانهم لجلالة الملك عبداالله الثاني والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي على دعمهم الدائم والمتواصل الذي يقدمونه لكافة المواطنين في مختلف الظروف. وأوعز رئيس هيئة الاركان المشتركة خلال زيارته إلى الشقق الفندقية التابعة لمديرية الاسكان والأشغال العسكرية في مدينة العقبة ببناء 33 شقة فندقية جديدة لخدمة المتقاعدين والعاملين في القوات المسلحة إضافة إلى بناء 16 مخزنا تجاريا.

كما زار رئيس هيئة الاركان المشتركة قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية، واستمع إلى إيجاز حول سير الأمور الإدارية والتدريبية، وافتتح عدداً من المشاريع المختلفة فيها، التي اشتملت على إدخال عدد من الزوارق المتوسطة الحديثة، إضافة إلى زوارق إنقاذ وإسعاف مزودة بكافة المعدات الطبية اللازمة لهذه الغاية، إضافة إلى افتتاح عدد من الأبراج الحديثة والمتطورة والتي تسهم في تعزيز منظومة الأمن والمراقبة البحرية مزودة بكافة الأجهزة والمعدات الإلكترونية.

وشارك رئيس هيئة الأركان المشتركة مرتبات القوة البحرية والزوارق الملكية بزراعة الأشجار الحرجية، مساهمة من القوات المسلحة الأردنية في المحافظة على الغطاء النباتي والبيئة، ورمزاً للخير والعطاء والانتماء للوطن العزيز.

يشار إلى أن زيارة اللواء الركن الحنيطي تأتي لمتابعة التوجيهات الملكية السامية أثناء زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى محافظات الجنوب الأسبوع الماضي، وتستمر زيارة رئيس هيئة الأركان ثلاثة أيام يرافقه كبار ضباط القوات المسلحة الاردنية- الجيش العربي.- (بترا)