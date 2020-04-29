بتوجيهات ملكية.. العضايلة: تنفيذ خطة عودة الطلبة من الخارج اعتبارا من الثلاثاء المقبل

عمان – الغد – أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الأربعاء، أن عمليّة تنفيذ خطّة عودة الطلبة من الخارج ستبدأ اعتبارا من الخامس من شهر أيّار/ مايو المقبل، تنفيذاً للتوجيهات الملكيّة السامية، موضحا أنه “سيتمّ نقل المجموعة الأولى بواقع 3049 طالباً وطالبة على مدى ثلاثة أيّام”.

وقال في إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، إن جلالة الملك عبد الله الثاني ترأس اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني، بحضور سموّ الأمير الحسين بن عبد ﷲ الثاني ولي العهد، في إطار المتابعة الملكية الحثيثة والمستمرة لجهود المؤسسات الرسمية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا وآثاره على مختلف القطاعات.

وأضاف أن الملك اطلع على خطّة عودة الطلبة والمواطنين الأردنيين الذين تقطّعت بهم السبل في الخارج؛ وأكّد جلالته على أهميّة أن تتمّ عمليّة نقلهم إلى الأردن بكلّ شفافيّة وعدالة وانتظام، ومراعاة إجراءات الوقاية الصحيّة المطلوبة.

العضايلة، أوضح أن أولى الرحلات ستبدأ من مصر وتركيا. ويجري التحضير حاليّاً لعودة مجموعة أخرى ممّن تقطّعت بهم السبل والطلبة، بعد أسبوع من التاريخ المشار إليه. وستعلن خليّة الأزمة عن تفاصيل الخطّة بالكامل يوم غدٍ الخميس.

وأشار إلى أن وليّ العهد أكّد على ضرورة اتّباع الإجراءات الوقائيّة والاحترازيّة، والتزام القادمين من الخارج بمدد زمنيّة كافية، للتأكّد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

“بدأنا اليوم تطبيق آليّة السماح للمواطنين باستخدام مركباتهم الخاصّة، وفقاً لأرقامها، في المحافظات التي لم نعلن عن تعديل إجراءات الحظر فيها؛ وقد لمسنا، بكلّ أسف، تجاوزات عديدة للتعليمات الصادرة عن مديريّة الأمن العام بهذا الخصوص؛ تمّ ضبط (236) مركبة مخالفة لنظام الفردي والزوجي حتّى الساعة الثالثة من مساء اليوم، وتمّ حجزها والتعامل مع مستخدميها وفق القانون”، بحسب العضايلة.

وأكد على المواطنين ضرورة التقيّد التامّ بالتعليمات المعلنة، وعدم تجاوزها، سواءً بمخالفة نظام استخدام المركبات الفردي والزوجي، أو الخروج في غير الأوقات المسموح بها، أو أيّ مخالفات أخرى تعيق حركة المواطنين والمركبات، أو تخلّ بإجراءات السلامة والوقاية.

“نتابع عن كثب مدى الالتزام والتقيّد بالتعليمات في جميع محافظات المملكة، ونراقب طبيعة التزام المواطنين، والمنشآت والمحال التجاريّة بتعليمات التباعد، والتعقيم، ووسائل الوقاية الصحيّة؛ ونؤكّد بأنّ الاستمرار بتخفيف إجراءات الحظر، بما في ذلك العمل بنظام الزوجي والفردي، تتوقّف على مدى التزام المواطنين بهذه التعليمات، وفي حال عدم الالتزام، سنضطرّ آسفين إلى العودة للإغلاقات والإجراءات المشدّدة”، أضاف العضايلة.

وأكد العضايلة للمواطنين ولأصحاب المنشآت المصرّح لها بالعمل على ضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، واتّباع سبل الوقاية والاحتراز، بارتداء الكمّامات، والقفّازات الطبيّة، والحفاظ على التباعد الجسدي، والمسافات الآمنة، وتجنّب الملامسة المباشرة ما أمكن، موضحا أن الحكومة تدرس حاليّاً إصدار أمر دفاع جديد يتضمّن عقوبات بحقّ كلّ من لا يلتزم بهذه الإجراءات الوقائيّة.

وأضاف: “وردتنا استفسارات حول الفئات العمريّة من كبار السنّ والأطفال غير المسموح لهم بالحركة؛ وبكلّ صدق، وحتى نكون منطقيين وعمليين، يصعب تحديد سنّ معين يُمنع صاحبه من الخروج؛ فالظروف تختلف من حالة لأخرى، لكن رسالتنا لكم، أنّ نحدّ من خروج كبار السنّ والأطفال، ما أمكن، وأن يكون خروجهم للضرورة القصوى فقط، لأنّ هاتين الفئتين هما الأكثر عرضة للإصابة والأكثر نقلاً للعدوى”.

وأوضح العضايلة أن الحكومة تبذل كلّ جهد ممكن لحماية صحّة المواطنين، والحفاظ على سلامتهم، وتأمل بالالتزام الصادق والواعي، وتفادي إساءة التعامل مع الإجراءات التي تم اتخاذها للتسهيل عليكم، ونعوّل على وعيكم ومسؤوليتكم، لأنّهما الفيصل في النجاح.

وفيما يتعلّق باستفادة المؤسّسات التعليميّة الخاصّة من التسهيلات الماليّة التي يقدّمها البنك المركزي، قال العضايلة إنه تمّ إقرار الشروط والمتطلّبات اللازمة لذلك، بأن تكون المؤسّسة التعليميّة مرخّصة من وزارة التربية والتعليم، ومسجّلة بالمؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي، وكذلك العاملين فيها، وأن يتمّ الدفع إلكترونيّاً لجميع العاملين في المؤسّسة.

وأضاف أن تقوم المؤسّسة بإعفاء الطلبة من جميع مصاريف المواصلات والأنشطة غير المستخدمة خلال فترة التعطيل، بالإضافة إلى تقديم خصم شهر من الرسوم الدراسيّة من العام الدراسي الحالي، على أن لا يكون الطالب قد استفاد من أيّ خصم إضافيّ آخر غير منصوص عليه في لوائح الأقساط المدرسيّة، إضافة إلى تفعيل ومواصلة الدراسة عن بُعد إلى نهاية الفصل الدراسي الثاني وفقاً للتقويم المدرسي المعتمد.

وتابع العضايلة أن من الشروط أيضا؛ عدم إنهاء أيّ عقود قبل انتهاء مدّة نفاذها، وإقرار بتسديد كامل أجور العاملين ما قبل 30 آذار/ مارس معزّزاً بالتحويل البنكي، وأن يستخدم القرض فقط لتغطية رواتب العاملين للأشهر نيسان/ ابريل وأيّار/ مايو وحزيران /يونيو لعام 2020م، وأن لا تتجاوز قيمة القرض قيمة رواتب العاملين في المؤسّسة كما هي مثبتة في قيود المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي لثلاثة أشهر.

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم ستباشر باستقبال طلبات المؤسّسات التعليميّة الخاصّة الراغبة بالاستفادة من هذه التسهيلات يوم الأحد الموافق 3/5/2020م، وستقوم مع وزارة العمل بالإعلان عن الإجراءات التفصيليّة لذلك يوم غدٍ الخميس

وتابع العضايلة أنه “ميدانيّاً، تمّ اليوم (الأربعاء) إنهاء عزل منطقة ضمن مخيم النصر، وعمارة في منطقة الهاشمي في العاصمة عمّان؛ وهما منطقتان سُجِّل فيهما سابقاً حالات إصابة، الأمر الذي تطلّب اتخاذ إجراءات عزل احترازيّة؛ وقد تمّت إجراءات العزل بسلاسة وفاعليّة بفضل وعي المواطنين وتعاونهم”.