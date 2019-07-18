بتوجيهات ملكية.. العيسوي يتفقد أضرار حريق المسجد الحسيني

عمان– بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، تفقد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، المسجد الحسيني في منطقة وسط البلد، الذي تعرض إلى حريق مساء أمس.

واستمع العيسوي، خلال جولة له في مرافق المسجد إلى شرح حول الأضرار الناجمة عن الحريق الذي اندلع في الطابق الثاني من المسجد، وتقدر مساحته بخمسين مترا مربعا، ويشتمل على مكتبه التهمتها النيران.

ويعد المسجد الحسيني من أقدم المساجد في المملكة، وأعيد بناؤه في عهد جلالة المغفور له الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، طيب الله ثراه، عام 1341 هجرية الموافق 1921 ميلادية وحمل اسم “الحسيني” نسبة إلى قائد الثورة العربية الكبرى الشريف الحسين بن علي، طيب الله ثراه.

وقال العيسوي، في مقابلة صحفية، إن “جلالة الملك عبدالله الثاني، وجهني ليلة أمس، بمتابعة الحريق الذي شب في المسجد الحسيني، وتكفل جلالته بإعادة تأهيل المسجد، وبما يليق بمكانته الإسلامية والتاريخية، ويحافظ على طرازه المعماري الحضاري”.

وأكد العيسوي أن جلالة الملك أمر بتزويد المسجد، بالأثاث والتجهيزات والسجاد اللازم.

ولفت إلى أن جلالة الملك أكد ضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية، للإسراع في وضع خطة للسلامة العامة، وأجهزة الإنذار والحريق، بهدف الحفاظ على المسجد وتأمين السلامة العامة للمصلين.

كما أشار إلى أن التوجيهات الملكية شملت ضرورة العمل على إجراء أعمال الصيانة المستمرة لأمهات المساجد في جميع مناطق المملكة.

يشار إلى أنه لم ينتج عن الحريق في المسجد الحسيني أي إصابات بالأرواح.-(بترا)