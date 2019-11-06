بتوجيهات ملكية: العيسوي يزور مصابي حادثة الاعتداء في جرش

جرش – عمان – الغد – بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، زار رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي مصابي الاعتداء الذي وقع في محافظة جرش اليوم الأربعاء، على عدد من السياح، ودليل سياحي، وأحد ضباط الصف من مديرية الأمن العام.

واطمأن العيسوي على المصابين، الذين يرقدون على أسرة الشفاء في مستشفى جرش الحكومي، ومدينة الحسين الطبية، متمنيا لهم الشفاء العاجل، ومؤكدا ضرورة تقديم كل أشكال الرعاية لهم.

وكان أحد الأشخاص أقدم ظهر اليوم الأربعاء في محافظة جرش على الاعتداء بواسطة سكين على عدد من السياح ودليل سياحي وأحد ضباط الصف من مديرية الأمن العام، حيث بلغت حصيلة مصابي هذا الاعتداء ثمانية أشخاص منهم أربعة أردنيين، وثلاثة سياح من الجنسية المكسيكية، وسائحة من الجنسية السويسرية