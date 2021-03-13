بتوجيهات ملكية.. القوات المسلحة تعزز مستشفيي السلط والكرك الحكوميين بمستشفيين ميدانيين متحركين

عمان – بتوجيهات ملكية سامية، وبمتابعة مباشرة من رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، عززت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، مساء اليوم السبت، مستشفيي السلط والكرك الحكوميين بمستشفيين ميدانيين متحركين، لتعزيز الطاقة الاستيعابية لهما بما يمكنهما من التعامل مع المصابين بفيروس كورونا.

ويحتوي كل مستشفى ميداني متحرك على عدد من الأسرة منها وحدات (ICU) مزودة بجميع التجهيزات الطبية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات المرضية، للمساهمة في إسناد القطاع الصحي وتعزيز قدراته للتخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن الجائحة.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، زار ظهر اليوم مستشفى السلط الحكومي على إثر الحادثة التي وقعت فيه وأسفرت عن وفاة عدد من المرضى، رحمهم الله، حيث أمر جلالته بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادثة وتحديد المسؤولين.–(بترا)