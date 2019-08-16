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بتوجيهات ملكية.. رئيس هيئة الأركان يوعز بإعفاء مواطن من تكاليف العلاج

منذ 25 دقيقة
الملك

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عمان 16 آب(بترا)- بتوجيهات ملكية سامية، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الجمعة، إلى مدير عام الخدمات الطبية الملكية، والجهات المعنية في القيادة العامة للقوات المسلحة بالسير في اجراءات تغطية نفقات علاج مترتبة على المواطن راكان اسماعيل النعيم، والذي كان قد تقدم بمناشدة لجلالة الملك عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث جاءت الإستجابة مباشرة وفورية.
وكان المواطن راكان، قد تعرض في وقت سابق إلى حادث انقلاب مركبته وكان يرافقه احد أفراد الأجهزة الأمنية، مما تطلب معالجته في مدينة الحسين الطبية، وترتب عليه نفقات علاجه والذي أبدى في مناشدته، عدم قدرته على دفع المبلغ المتبقي المطلوب مقابل العلاج.
من جانبه شكر المواطن وذووه جلالة الملك هذه الوقفات مع أبناء الوطن من ذوي الحاجة، مثمنين هذه المكارم التي تعودوا عليها من أل هاشم الاخيار، داعين المولى عز وجل ان يحفظ جلالته ذخراً وسندا للأردن وشعبه، ولقواتنا المسلحة الباسلة مزيداً من المجد والعطاء، وان يديم على أردننا الأمن والرخاء في ظل قائد المسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني.-(بترا)

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