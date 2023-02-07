بتوجيهات ملكية سامية.. إرسال طائرتين إلى جمهورية تركيا

بتوجيهات ملكية سامية أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الثلاثاء، لسلاح الجو الملكي بإرسال طائرتي إغاثة محملتين بمعدات إنقاذ وخيام ومواد لوجستية وطبية، إضافة إلى خمسة أطباء من مديرية الخدمات الطبية الملكية، و99 منقذاً من فريق البحث والانقاذ الدولي التابع لمديرية الأمن العام، لتقديم العون والمساعدة لأسر الضحايا والمصابين جراء الزلزال الذي ضرب الجمهورية التركية.

من جانبه أعرب السفير التركي في عمّان أردم أوزان عن شكره واعتزازه بما تقدمه المملكة الأردنية الهاشمية من خدمات جليلة، انطلاقاً من عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وتأتي هذه الإمدادات في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة في إغاثة المحتاجين والمتضررين من الكوارث المختلفة.