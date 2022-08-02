بتوجيهات ملكية سامية القوات المسلحة تشارك بإخماد الحرائق في اليونان

بتوجيهات ملكية سامية أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي بإرسال طائرة من سلاح الجو الملكي الأردني نوع MI 26 مزودة بطاقم مكون من 16 فرداً للمشاركة في مكافحة حرائق الغابات في اليونان.

وأعرب نائب وزير أزمة المناخ والحماية المدنية، إيفانجيلوس تورناس، عن شكره الحار للأردن لإرساله مروحية إطفاء، جاء ذلك خلال حفل تكريم لطاقم الطائرة.

من جانبه، أشاد القائم بالأعمال في السفارة الأردنية في اليونان عيسى الحجازين بالمستوى المتميز للعلاقات اليونانية الأردنية واستعداد البلدين الدائم لتقديمها المساعدة المتبادلة في الأمور المتعلقة بحالات الطوارئ.