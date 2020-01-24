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بتوجيهات ملكية.. طائرة عسكرية لإخلاء مواطن تعرض لحادث في السعودية

منذ 3 ساعات

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عمان- الغد- بتوجيهات ملكية سامية أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى قائد سلاح الجو الملكي الأردني، اليوم الجمعة، بإرسال طائرة من نوع c130 تابعة لسلاح الجو الملكي مزودة بطاقم طبي متخصص من الخدمات الطبية الملكية، لإخلاء المواطن الأردني محمد محمود يوسف إلى مدينة الحسين الطبية إثر تعرضه لحادث سير خلال تواجده في المملكة العربية السعودية.

وعبر ذوو المواطن عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، على هذه المكرمة الملكية واللفتة الإنسانية التي طوقت أعناقهم مثمنين الدور الرائد للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

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