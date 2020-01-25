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بتوجيهات ملكية طائرة لإخلاء الأردنيين من مدينة ووهان الصينية

منذ 4 ساعات

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عمان – الغد- بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، سيتم إرسال طائرة لإخلاء المواطنين الأردنيين المتواجدين في مدينة ووهان الصينية بأسرع وقت ممكن، حيث بدأت الجهات الحكومية المختصة بترتيب الإجراءات لذلك.
وحصلت الحكومة عبر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على موافقة السلطات الصينية على عملية الإخلاء من المدينة التي فرض عليها حجر صحي.
وتتواصل سفارة المملكة في بكين مع السلطات الصينية والمواطنين الأردنيين لإتمام عملية الإخلاء في أسرع وقت ممكن.

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