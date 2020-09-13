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بتوجيهات ملكية: نقل الفنان الختوم إلى مدينة الحسين الطبية

منذ ساعتين
الفنان الأردني محمد الختوم

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عمان – بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، اوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، بنقل الفنان الأردني محمد الختوم إلى مدينة الحسين الطبية.
ونقلت كوادر الخدمات الطبية الملكية الفنان الختوم من منزله الكائن في إحدى ضواحي العاصمة عمان، بواسطة سيارة إسعاف مزودة بفريق طبي وتمريضي إلى مدينة الحسين الطبية.
وثمن ذوو الختوم مواقف جلالة القائد الاعلى المشرفة ومكارمه السامية، معبرين عن شكرهم واعتزازهم بالقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي. يذكر أن ذوي الفنان الختوم ناشدوا جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبد الله الثاني عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بنقله إلى مدينة الحسين الطبية لاستكمال علاجه. –(بترا)

بتوجيهات ملكية: نقل الفنان الختوم إلى مدينة الحسين الطبية

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