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بتوجيهات من الملك.. طائرتان إلى لبنان للمساعدة بإطفاء الحرائق

منذ 5 ساعات
حرائق لبنان (ا ف ب)

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عمان- الغد- بتوجيهات ملكية سامية، ارسلت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الثلاثاء، طائرتين من نوع (سوبر بيوما) مزودة بغارفتين مع طواقمهما تابعة لسلاح الجو الملكي، بالمشاركة والتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني لمساعدة الأشقاء في جمهورية لبنان، بعد اندلاع سلسلة من الحرائق في مناطق عدة أدت الى التهام مساحات واسعة من الاشجار واقترابها من المناطق المأهولة بالسكان.

 يشار الى ان هذه الحرائق اندلعت يوم أمس الاثنين، في المناطق الجبلية شمال لبنان بسبب موجة الحر التي ضربت البلاد وهناك جهود دولية تُقَدم لاخماد هذه الحرائق

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